Medalles d’or i plata per a Lleida a l’Estatal

Els representants de l’Aldahra Lleida UA i l’AA Xafatolls han aconseguit aquest cap de setmana una medalla d’or i dos de plata en el Campionat d’Espanya sub-18 en pista coberta, que ha tingut com a escenari el Velòdrom Lluís Puig de València. Mariona Armero, de l’Aldahra Lleida UA, va ser la més ràpida a la final dels 200 metres, amb un temps de 24.59. Maria Carla Retana, del Villaviciosa, va ser plata amb 24.86 i Carolina Madrid, de l’UCAM Cartagena, bronze amb 25.33. La seua companya a l’Aldahra Lleida UA, Jana Queralt, es va penjar la medalla de plata als 60 metres tanques, amb un temps de 8.45, molt a prop de la guanyadora, Maialen Garayartabe, de la Reial Societat, or amb 8.38. El bronze va ser per a Iraia Vicente, del Bilbao Atletismo, amb 8.54. Gerard Latorre va ser setè en triple i Josel Alabart, el 13 en 200 lliures. També va ser medalla de plata Pere Mas, del Xafatolls, en 3.000 metres, amb 8:24.24. L’or va ser per a Álex Sierpes, del Vicky Food Athletic, amb 8:23.29, i el bronze va ser per a Guillem Cuartero, del FC Barcelona, amb 8:32.92. En aquesta mateixa distància, el seu company Àxel Zarranz va acabar el 13.