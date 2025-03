L’Alpicat s’assegura jugar el play-off a l’OK Lliga

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’equip femení de l’Hoquei Club Alpicat ha aconseguit matemàticament la classificació per al play-off d’ascens a l’OK Lliga, quan encara queden nou jornades per a la conclusió de la fase regular. Les jugadores que dirigeix Mats Zilken es van assegurar el bitllet després de guanyar dissabte passat a la pista del Caldes per 2-3.

L’Alpicat comparteix ara el liderat de la Nacional Catalana femenina amb el Palau de Plegamans B, tots dos amb 55 punts, 31 més que el Caldes, l’equip que està ara fora de les quatre primeres places que donen accés al play-off, ja que tots els filials dels equips d’OK Lliga que competeixen en aquesta categoria no poden jugar-lo. És per això que Palau, Voltregà, Cerdanyola, Manlleu, Vila-sana, Bigues i Riells, Sant Cugat i Mataró estan descartats.

“L’objectiu en aquesta fase regular era classificar-nos per al play-off, però la veritat és que tot ha anat molt millor del que esperàvem. Ara el repte és classificar-nos com a primeres per tenir el factor pista a favor en totes les eliminatòries”, va declarar Zilken.