Laia Sellés obre el Mundial de joves amb un or

La lleidatana Laia Sellés no podia començar millor la seua participació en el Campionat del Món de joves que es disputa aquesta setmana a la localitat suïssa de Morgins. L’esquiadora de Lles de Cerdanya, de 18 anys, es va penjar la medalla d’or a la prova de relleus mixtos fent parella amb l’andalús Gonzalo Casares, el primer dels quatre metalls a què aspira en aquest certamen, que avui prossegueix amb la prova Vertical.

Després d’una intensa carrera que va guanyar el duo xinès format per Ani Pumu i Langjia Gongsong, una sanció als asiàtics els va relegar a la quarta posició i va atorgar el títol mundial a Sellés i Casares, que havien estat segons amb un crono de 38 minuts i 18 segons. Van avantatjar en 22 segons els francesos Camille Maupoix i Célestin Gullon, que van ser segons, i en poc més de mig minut els nord-americans Birkinshaw McCall i Griffin Briley, que es van emportar el bronze. “Soc molt feliç. Hem fet una carrera increïble. El nivell de competició aquí és molt alt, així que estic assaborint aquesta victòria”, va assenyalar la lleidatana després de pujar a dalt de tot del podi.

Per la seua part, a la categoria absoluta, la granadina Ana Alonso i el gironí Oriol Cardona es van proclamar ahir subcampions del món de relleus mixtos i van obtenir la classificació directa per als pròxims Jocs que tindran lloc l’any que ve a Milà-Cortina d’Ampezzo (Itàlia), on l’esquí de muntanya serà olímpic per primera vegada. Els dos esquiadors, de 30 anys, es van quedar a tan sols nou dècimes de la parella guanyadora, integrada pels francesos Emily Harrop i Thibault Anselmet, que van aconseguir l’or amb un temps de 32 minuts, 44 segons i una dècima.

El duo suís integrat per Marianne Fatton i Robin Bussard, que els espanyols van millorar en 18 segons, es va endur el bronze.