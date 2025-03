Or i plata a l’Estatal per a les germanes Sellart

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les atletes lleidatanes Àngela i Erika Sellart es van proclamar aquest cap de setmana campiona i subcampiona d’Espanya, respectivament, en llançament de javelina, en el Campionat d’Espanya de Llançaments d’Hivern, que es van celebrar a Castelló.

Àngela, de l’Aldahara Lleida UA, es va proclamar campiona d’Espanya en la categoria sub-16 amb un llançament de 43.55, que suposava també la seua millor marca personal. La medalla d’or va ser una lluita entre la lleidatana i Andrea de Castro, del Castillo Mota Medina, que finalment es va penjar la medalla de plata amb un llançament de 43.12. Els va acompanyar al podi Gabriela Bouzada, de l’At. Femení Celta, que es va penjar la medalla de bronze amb un llançament de 41.93. La quarta posició va ser per a Martina March, de l’AA Xafatolls, que va firmar un llançament de 35.50. També en llançament de javelina, en categoria sub-18, la seua germana Erika Sellart va pujar al podi per recollir la medalla de plata. No va tenir sort ja que li va tocar competir amb un vent advers, per la qual cosa va llançar a 42.41, lluny de la seua millor marca personal. L’or va ser per a Lara Iglesias, del club Atlética Barbanza, amb 45.45, i e el bronze va ser per a Ingrid Valcarcel, del FC Barcelona, amb 40.88. Per la seua part, el fragatí Rubén Cruz, que s’entrena a Lleida amb l’entrenador lleidatà David Rubio, va ser or en martell i disc sub-16.