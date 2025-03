El Vila-sana, obligat a guanyar el cuer de la Lliga

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Vila-sana rep avui el cuer de l’OK Lliga, el Mataró (21.00 hores), en un partit en què està obligat a guanyar per recuperar la confiança abans de rebre dissabte a la Champions el Fraga, en un duel que definirà si juguen o no la Final Four de la màxima competició continental. Després de la derrota del cap de setmana passat a la pista del Cerdanyola (4-3), les del Pla d’Urgell no es poden permetre més entrepussades si volen continuar optant al títol de Lliga.

Ho reconeixia així mateis la capitana de l’equip, Maria Porta, conscient de com s’ha complicat la competició domèstica després de la greu entrepussada a Cerdanyola. “No dic que sigui impossible la Lliga, però les coses se’ns han complicat. És cert que pot passar de tot i afrontarem el que queda de temporada amb el màxim d’optimisme i lluitant tots els partits”.

Del partit contra el Fraga va dir que “primer hem de centrar-nos a guanyar avui el Mataró i a partir d’aquest dijous ja pensarem en el Fraga”.

Dissabte que ve, en l’última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, Vila-sana i Fraga es juguen una plaça a la Final Four.