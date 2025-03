Proesa a Lisboa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Penalitzat per l’expulsió de Pau Cubarsí al minut 22, el Barcelona va completar un exercici de supervivència a Lisboa que va culminar en gesta (0-1) gràcies al gol en el segon temps de Raphinha amb què l’equip blaugrana es va atansar als quarts de final de la Lliga de Campions. A Da Luz, el conjunt blaugrana va donar la raó als que el situen a la terna per aixecar l’Orelluda. Malgrat jugar més de 70 minuts amb un jugador menys, l’equip català es va encomanar a la seguretat de Wojciech Szczesny sota pals, la llum de Pedri a la medul·lar i la pegada de Raphinha per sumar un triomf d’equip gran. Conscient, potser, de la transcendència del duel, Flick va sortir amb el teòric onze de gala. Va donar entrada a Iñigo Martínez i Alejandro Balde al darrere, mentre que De Jong va ser la parella de Pedri en el doble pivot. Amb Gavi a la grada al no estar encara al 100% pel procés febril que ja li va impedir jugar contra la Reial Societat, Dani Olmo va encadenar la seua tercera titularitat, una cosa poc freqüent aquesta temporada. Amb un futbol intens i directe, el Benfica va avisar el Barça amb dos esgarrapades en el primer minut, la més clara la va protagonitzar Kerem Akturkoglu, però Szczesny, molt atent, va repel·lir el xut. Va tardar poc el Barça a reaccionar i ho va fer apropiant-se de la pilota, amb paciència i sense precipitar-se, evitant les contres i el futbol directe que buscava el conjunt lisboeta, si bé les ocasions més clares –una d’Olmo i tres rematades consecutives a l’àrea petita del futbolista de Terrassa, Lewandowski i Lamine Yamal salvades per Trubin– van arribar en recuperacions després de pèrdua del rival.

El pla del Barça va fer un gir de 180 graus al minut 22, quan Plavidis, autor d’un triplet en el 4-5 de fa poques setmanes, va guanyar l’esquena a la defensa blaugrana i Pau Cubarsí el va fer caure a la vora de l’àrea. L’àrbitre no ho va dubtar i va expulsar el central gironí al considerar que era l’últim defensor blaugrana, malgrat les queixes de la banqueta blaugrana per una possible falta a De Jong a l’inici de la jugada. Es repetia un escenari similar al que el conjunt blaugrana ja va viure davant del Mònaco (2-1), en la jornada inaugural de la present edició de la Champions, i el PSG a la tornada dels quarts de final de la passada edició, que va acabar amb el conjunt francès segellant el pas a les semifinals amb una golejada (1-4). Però aquesta vegada el Barça va donar mostres de la seua maduresa i es va mantenir a la superfície. Flick va fer entradar Araujo per Olmo, i els visitants es van encomanar a la profunditat de Lamine Yamal i, sobretot, de Raphinha per espantar el conjunt lusità, els jugadors del qual demanaven calma als aficionats després que l’àrbitre aturés el partit pel llançament de bengales.

A la represa, el Benfica es va apropiar de la pilota i va assetjar la porteria blaugrana. Flick va detectar la fuita a la banda dreta i va donar entrada a Ferran Torres per un fatigat Lamine Yamal. L’equip va recuperar la calma i va esperar el seu moment precedit per un error defensiu del darrere lisboeta per obrir el marcador (0-1, min.61). Respirava el Barça i es desesperava el Benfica. Malgrat la inferioritat, els de Flick, comandats per Pedri a la medul·lar, no van renunciar a la pilota. En els últims compassos, el Benfica va tancar el Barça a la seua àrea, que va resistir com un equip madur. L’àrbitre va xiular un penal de Szczesny a Belloti, que finalment no es va llançar per fora de joc previ, tot i que la més clara la va tenir Renato Sanches en l’afegit amb un míssil rebutjat pel polonès, que va tornar a engegantir per segellar un triomf que els atansa a quarts.

Flick: “Estic molt orgullós de l’equip, és una victòria molt gran”

Hansi Flick es va mostrar molt “orgullós” de com el seu equip va lluitar a Lisboa malgrat jugar 70 minuts amb un jugador menys. El tècnic es va desfer en elogis cap a Szczesny i Pedri i va destacar també el fet que el seu equip va defensar com un equip davant les envestides dels locals. “Estem satisfets amb la victòria. Hem defensat molt bé, com un equip, i això és el més important. Hem gestionat bé el partit i és una victòria molt gran”, va assegurar.

“Després de quedar-nos amb 10 jugadors, no era fàcil i ho hem fet molt bé, però encara hem de jugar la tornada. El Benfica és bon equip i hem de vigilar”, va advertir l’alemany fugint de qualsevol tipus d’eufòria.El de Heidelberg va tenir grans paraules cap a Szczesny i Pedri, elegit MVP del partit. “Tek’ ha estat fantàstic, però no només ell. Està clar que Szczesny és diferent, cada partit té més confiança i estem defensant millor”. Sobre Pedri, Flick va dir que està a un nivell “brutal i increïble”. “Estem molt feliços de tenir-lo”, va comentar.

El PSG s’estavella amb el Liverpool i guanyen Inter i Bayern

Un gol de l’anglès Harvey Elliot en el tram final del partit i una actuació estel·lar del porter brasiler Alisson van permetre sortir al Liverpool amb avantatge (0-1) del Parc dels Prínceps contra un París Saint-Germain incapaç de convertir en gols el seu domini i les nombroses ocasions.

El PSG les va veure de tots els colors, però Alisson va ser un ogre per a Vitinha, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola i companyia.Per la seua part, Inter va batre per 0-2 el Feyenoord, encarrilant el bitllet a la pròxima ronda per enfrontar-se al guanyador d’un encreuament entre Bayern Múnic i Bayer Leverkusen que té un avantatge muniquès de 3-0.

Pedri: “Content, però només hem fet la meitat de la feina”

El centrecampista del FC Barcelona Pedri es va mostrar “molt content amb la victòria”, malgrat que va apuntar que només és “la meitat del treball”, un triomf molt treballat jugant amb un menys des del minut 22. “Amb l’expulsió matinera, altres vegades ens ha costat molt i avui hem sabut defensar i hem aprofitat la que hem tingut a dalt. Sabíem el que havíem de fer, estar junts, defensar com un bloc, i les que tinguem, aprofitar-les”, va afirmar.