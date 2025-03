Laia Sellés, campiona del món d’Esprint sub-20

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

La lleidatana Laia Sellés Sánchez (Lles de Cerdanya, 19-9-2006) es va proclamar campiona del món d’esquí de muntanya sub-20 en la prova d’Esprint celebrada ahir a la localitat suïssa de Morgins. És la tercera medalla que aconsegueix la lleidatana en aquests mundials després de l’or en els relleus mixtos de dilluns i el bronze de dimarts en la prova Vertical.

La prova d’Esprint va començar des de Morgins, localitat ubicada a una altitud de 1.350 metres, i el recorregut va comptar amb un desnivell inicial de 68 metres, seguit d’un tram de 12 metres d’altura al mig i una espectacular baixada on els espectadors van poder gaudir de l’evolució dels esquiadors.

A la final, l’esquiadora de Lles va marcar un temps de 3:58.32 i va superar la suïssa Robine Deseyn (plata) i l’austríaca Emma Albrecht (bronze). Per la seua part, Aina Garreta, de la Pobla de Segur, va ser vuitena.

Sellés, de 18 anys, ja acumula sis medalles en uns Mundials, ja que a les tres aconseguides aquesta setmana en la categoria sub-20 s’afegeixen les tres que va aconseguir el 2023 en la cita disputada a Boí Taüll, on va ser or en Esprint i plata en Individual i Vertical de la categoria sub-18.

Pel que respecta als altres participants lleidatans, el pallarès Marc Ràdua, del Club Esportiu Pobla de Segur, es va classificar en quarta posició, a prop de la medalla de bronze, en la categoria sub-23. Alhora, va acabar l’onzè en categoria absoluta.

Val a destacar que la jornada d’ahir va oferir un triple or català, ja que al triomf de Laia Sellés es van unir els d’Oriol Cardona, que va revalidar el títol sènior que ja havia aconseguit en els anteriors mundials, i Gil Rocías, que es va imposar en la categoria sub-18. A Cardona aquest triomf li ha permès assegurar una plaça per a l’equip espanyol en la primera competició d’Esprint en uns Jocs Olímpics, que es disputaran d’aquí a menys d’un any, a Milà-Cortina 2026. Això permetrà a l’esquiador del Pla de l’Estany, format a Font-romeu, preparar amb més confiança l’estrena individual en els Jocs. Una plaça que s’afegeix a l’aconseguida dilluns en relleus mixtos, al costat de l’andalusa Ana Alonso.