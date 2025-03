A semifinals!

Publicat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida es va classificar per a les semifinals de la Copa del Rei, que va començar ahir a Calafell. Ho va fer amb una gran victòria sobre l’Alcoi (5-3), en un partit en el qual sempre va anar davant en el marcador, però en el qual va acabar patint fins que l’argentí Fran Tombita Torres va marcar el gol definitiu en l’últim segon i sense porter, ja que l’equip alacantí s’havia llançat amb cinc jugadors de pista a la recerca de l’empat. El rival dels lleidatans demà serà el Noia, que va derrotar en el segon partit el Barcelona, per 0-2 (vegeu el desglossament).

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, ja havia advertit de la dificultat de l’Alcoi, un rival que a la Lliga els va guanyar per un clar 5-2. De fet, van ser els alacantins els que van dominar els primers compassos i els que s’haurien pogut avançar, ja que abans que es complís el minut dos els àrbitres van assenyalar penal per una envestida de Jordi Badia a Gonzalo Pérez. El mateix Pérez va fer el llançament però Martí Zapater el va aturar.

Qui no va perdonar va ser Fran Tombita Torres que, en el minut 4 va rebre una bola, va driblar el porter i va firmar l’1-0. L’Alcoi arribava amb perill, però topava sempre amb un Zapater immens, mentre el Llista buscava les opcions a la contra. Nuno Paiva hauria pogut ampliar l’avantatge (12) i també va disposar d’una ocasió Darío Giménez al 15, amb un llançament directe per targeta blava a Pablo del Río, que l’argentí no va aconseguir transformar.

El partit era intens, amb arribades a les dos porteries i en una Jordi Badia va llançar un potent tir des de fora de l’àrea per col·locar el 2-0 (20’). L’Alcoi, que no es va rendir en cap moment, va retallar distàncies amb una rematada de Ferran Formatjé en el minut 22 i, després d’un gol anul·lat a Jordi Badia de forma incomprensible, va acabar la primera part.

El Llista va millorar a la segona part i es va mostrar molt més segur en defensa. Nuno Paiva va anotar el 3-1 al minut 35, la qual cosa encarrilava el pas a semifinals, però l’Alcoi va aprofitar la desena falta assenyalada als lleidatans i que Pablo del Río va transformar en el 3-2 (39’).

El partit entrava totalment obert en els deu últims minuts, malgrat que el Lleida mantenia un avantatge mínim. Va aportar la tranquil·litat necessària Sebas Moncusí que, dins de l’àrea, va rematar una perfecte centrada de Nuno Paiva per marcar el 4-2 (41’). Però tampoc aquesta no va ser la sentència. A falta de 2.18 el partit va incrementar la ja elevada dosi de suspens. Gonzalo Pérez va marcar el 4-3, els àrbitres van mostrar la segona targeta blava a Darío Giménez a 1.15 del final, Pablo Del Río va fallar i l’Alcoi se la va jugar traient el porter amb cinc homes de pista. El Llista va aguantar i Tombita va recuperar una bola per tancar el partit amb el 5-3. Faltava un segon.

❘ Lleida ❘ La jugadora del Pons Lleida, Bruna Odina, jugarà avui davant l’Alcoi (9.00) el partit de quarts de final de la Minicopa, després que dimecres fes marxa enrere la Federació Espanyola i modifiqués la normativa perquè puguin jugar equips mixtos i no exclusivament masculins. “Va ser tota una sorpresa, la veritat, que canviessin la normativa perquè amb prou feines quedaven dos dies i ja m’havia fet a la idea que no podria jugar amb els meus companys. Per sort, la Federació ha rectificat i s’ha adonat que era una cosa injusta i incomprensible”, va explicar ahir la Bruna en declaracions a aquest diari, mentre es preparava la bossa de viatge per anar a Calafell amb els seus companys.

La jugadora de 14 anys, que estudia tercer d’ESO a l’Institut Manuel de Montsuar, va dir que estava “molt contenta, però no només per mi, sinó per totes les noies que es puguin trobar en el meu cas”, i va agrair “les gestions i el suport del club i de totes les persones que han fet força” perquè la Federació Espanyola reflexionés i fes marxa enrere.

La Bruna va poder assistir ahir al partit del primer equip i va complir un somni al ser present en una Minicopa en la qual, tal com ella subratllava, “no tots els equips la poden jugar perquè la primera plantilla s’ha de classificar per a la Copa del Rei”. Per això, considera que “hauria estat una decepció no poder jugar amb els meus companys. Em sento part de l’equip i que arribi una competició especial com aquesta em fa una il·lusió especial”.

A més de jugar a l’infantil mixt del Pons Lleida, que dirigeix Carles Trilla, també ho fa al Fem15, que entrena Pol Besora, i fins i tot s’exercita amb el primer equip femení. “M’entreno quatre dies a la setmana. Els dilluns amb l’infantil A mixt i amb el sènior femení. Els dimarts descanso i els dimecres estic amb el Fem15. Els dijous i divendres torno a entrenar-me amb l’infantil mixt i els caps de setmana jugo amb els dos, l’infantil i el Fem15. El club fa el possible per quadrar horaris i que pugui jugar amb els dos equips”, va explicar.

No oculta que el seu somni és poder arribar a jugar al primer equip femení. “És molt il·lusionant tenir un primer equip femení al club perquè així tenim un referent. Tant de bo un dia hi hagi els dos equips, el masculí i el femení, a l’OK Lliga”, va manifestar.

La Bruna va començar practicant pàdel quan tenia 5 anys, després va jugar a futbol, però li agradava patinar i va provar l’hoquei. “Estudiava a l’Escola Alba i allà hi havia el que era llavors coordinador del Llista, el Marsu (Marc Soler) i ens va dir als alumnes si volíem provar l’hoquei. Hi vaig anar i em va agradar. Durant un temps patinem i després comencem l’aprenentatge amb l’estic. És un esport difícil perquè combines dos coses, però m’encanta”.

Edu Amat: “Ens hem carregat de moral per afrontar la semifinal”

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, estava molt content per la classificació per a les semifinals i per com el seu equip havia superat un rival complicat com l’Alcoi. “Ara tenim quaranta-vuit hores per descansar i recuperar-nos i corregirem errors, però ens hem carregat de moral per afrontar el partit de semifinals. La Copa sempre és un torneig molt obert”, va explicar.

Va afegir que “hem fet un bon partit. A la primera part ens ha costat controlar la seua rematada exterior, però a la segona hem tornat a veure el Llista defensiu dels grans partits i aquesta bona defensa ens ha donat fortalesa”.Va admetre que havien patit, però ho va considerar normal en aquest torneig. “Sí, hem patit, però és la Copa i qualsevol equip pot guanyar aquell qui tingui davant. Ells han cregut en tot moment, però en les situacions clau hem estat un equip i ens hem sentit segurs”. Va lamentar la baixa de Nico Ojeda, amb una lesió al genoll, la qual cosa li va restar rotacions.

Igualada acollirà la Final Four de la WSE Europe Cup el 29 i 30

Igualada serà la seu de la Final Four de la WSE Europe Cup, competició en la qual el Pons Lleida serà un dels quatre participants i que també aspirava a acollir. La Federació Europea, la World Skate Europe, va anunciar ahir que la disputa pel títol tindrà lloc a la capital de l’Anoia, que també la va acollir la passada temporada i l’equip local va ser campió. La Final Four es disputarà al pavelló de Les Comes els dies 29 i 30 d’aquest mes i, en principi, la primera semifinal la jugaran Igualada i Pons Lleida el dissabte 29, a les 16.00. A les 18.30 s’enfrontaran els dos equips portuguesos classificats, Riba d’Ave i Tomar. La final serà el diumenge dia 30, a les 12.15.

Per al Pons Lleida aquesta és la sisena Final Four que disputa de la WSE Europe Cup (antiga Copa CERS), els últims set anys. Es va proclamar campió el 2018 i el 2019, en tots dos casos com a amfitrió i el 2021, a Andorra. El 2020 no es va disputar per la covid i el 2022 i el 2023 va caure a semifinals. L’any passat va disputar la Champions.

El Noia tomba el Barça, vigent campió

El Noia serà demà el rival del Pons Lleida en la primera semifinal de la Copa. Va derrotar per 0-2 el Barcelona, vigent campió, guanyador de les tres últimes edicions i l’equip més premiat del torneig, amb 26 títols. Els altres dos semifinalistes sortiran de la jornada d’avui. A les 18.15 s’enfrontaran Liceo i Igualada, mentre que els quarts els tancaran, a les 20.45, l’amfitrió Calafell i el Reus.