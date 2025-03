Només en pot quedar un

La Final de la Champions del 2024 a la Corunya entre el Vila-sana i el Fraga no es repetirà en l’edició d’enguany. Avui acaba la fase de grups i tots dos equips arriben depenent de si mateixos per obtenir la classificació. Qui guanyi (19.00/Lleida TV) estarà en la fase final, malgrat que després que el partit de la primera volta a Fraga acabés amb triomf oscenc per 2-1, l’empat afavoreix les fragatines, mentre que les lleidatanes han de guanyar per dos gols. Aquesta és l’única plaça que està en joc, ja que Palau de Plegamans i, a l’altre grup, Telecable Gijón i Benfica, ja tenen el bitllet assegurat.

“Hem d’aconseguir l’objectiu tant sí com no”, explicava l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, que té el dubte de Victòria Porta, que arrossega molèsties. “No hi ha cap altra opció que sumar els tres punts i guanyar el partit per dos gols i estic convençut que ho podem fer”, va afegir. Sobre els anteriors partits d’aquesta temporada davant del Fraga, va assenyalar que “en aquests duels sempre hem creat moltes ocasions, però aquesta vegada necessitem aprofitar-les”.

El Vila-sana arriba al partit depenent de si mateix, malgrat que no ha jugat una bona fase i ha patit tres derrotes, contra Fraga, Palau de Plegamans i Manlleu. El Fraga, per la seua part, ha perdut els seus dos enfrontaments davant del Palau de Plegamans.

Rodero va celebrar que un partit tan decisiu es jugui davant del seu públic. “És important que el juguem a casa. Davant de la nostra afició sempre responem i per això demano que aquesta vegada estiguin més que mai al nostre costat perquè és molt important aconseguir l’objectiu de tornar a una Final Four, perquè les jugadores, el club i l’afició ho mereixen.”

El Vila-sana n’ha jugat dos, les dos últimes, a Lisboa i la Corunya i en les dos va perdre a la final.

El Palau de Plegamans ja està classificat

El duel entre el Vila-sana i el Fraga és l’únic en la jornada d’avui en què hi ha una plaça per a la Final Four en joc, ja que el Palau de Plegamans ja està classificat, mentre que en l’altre grup tant Telecable Gijón com Benfica no han donat cap opció als altres dos equips d’aquest grup, el Nantes francès i l’Uttigen suís.