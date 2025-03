El Pons Lleida es classifica per primera vegada per a la final de la Copa del Rei en guanyar el Noia (2-1)

El Pons Lleida ha protagonitzat aquesta tarda una fita en la història del club en classificar-se per a la final de la Copa del Rei d’hoquei després de guanyar el Noia per 2-1 en un vibrant partit. L’equip entrenat per Edu Amat ha donat la gran sorpresa en superar el que havia estat el botxí del Barça en quarts de final.

Dos gols de l’argentí Darío Giménez, el segon d’ells després de desviar amb un subtil toc amb el maluc una de penjada de Jordi Badia, han sentenciat els barcelonins. Els lleidatans, malgrat la important baixa de Nico Ojeda, han sabur contrarestar el poder ofensiu del Noia i sortir airosos d’un duel que han pogut haver sentenciat molt abans si Fran ‘Tombita’ Torres no hagués errat una falta directa per la desena falta dels barcelonins.

El partit ha estat marcat a tota hora per la igualtat, i el marcador inicial s’ha mantingut inalterable fins el tram final de la primera part, quan Darío Giménez ha marcat l’1-0 en el minut 21. Tanmateix, quan tot apuntava que aquest seria el resultat amb què s’arribaria al descans, Bargalló ha empatat en l’últim instant. A la tornada dels vestidors, s’ha mantingut l’equilibri de forces fins que de nou Giménez, que ha tornat aquesta temporada al club, ha marcat el gol que a la fi ha estat definitiu en el minut 42. Al final del partit, els jugadors del Pons Lleida han celebrat aquesta històrica classificació per a la final.