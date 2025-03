El Cadí la Seu visita el potent Girona amb ambició

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu afronta avui (18.00) el segon dels seus dos potents compromisos en una setmana, visitant el Girona, un dels candidats al títol i que ara mateix és segon a la Lliga, a una victòria del líder, el València. El conjunt urgellenc afronta el xoc després d’estar al llindar de la victòria dimecres davant del Perfumerías Avenida (63-69), que trepitja els talons a les gironines en la tercera posició, en una derrota que va frenar la bona ratxa del Cadí de tres victòries seguides, però que va ser una nova mostra del bon moment que travessa l’equip, que li ha permès escalar fins a l’onzena plaça i tenir tres victòries de marge sobre el descens.

El tècnic del Cadí, Isaac Fernández, va destacar que “l’altre dia ens en vam anar amb una barreja d’orgull i ràbia, sobretot perquè vam competir 35 minuts i en els últims cinc se’ns van apagar els llums”. Tanmateix, va destacar que “l’equip ha demostrat que durant la temporada ha après, així que espero que si arribem a una situació similar la sapiguem afrontar millor”.

No obstant, l’entrenador va avisar que “el Girona té una plantilla molt àmplia i involucrada, que està jugant molt bé últimament.” “Sabem que tocarà fer defenses molt llargues, perquè et poden sortir per tots els costats, però intentarem parar-les”, va afegir Isaac Fernández, que tindrà el dubte de Laia Raventós fins a l’últim moment, després que sortís lesionada de la pista a l’últim quart del partit de dimecres al Palau d’Esports. El tècnic barceloní va explicar que “no té res trencat, però hi ha un cop molt fort que afecta la zona muscular i és molt dolorós. Caldrà esperar fins al final per veure si hi pot ser”.