El CECELL, més a prop del descens al caure a casa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El CECELL va encaixar una nova derrota, aquesta vegada a casa davant del Vall d’Hebron per un contundent 0-3, i cada vegada veu més a prop el descens de categoria. L’equip lleidatà, cuer del grup, esperava reaccionar aquesta jornada i sumar una victòria que posés fi a la mala dinàmica que porta aquesta temporada. Tanmateix, ja en el primer set va cedir clarament per 16-25 davant del conjunt barceloní. En el segon, les lleidatanes van oposar una mica més de resistència i en alguns moments va semblar que podien emportar-se el parcial. Però a la recta final del set, de nou el Vall d’Hebron va saber jugar millor les seues cartes i es va acabar emportant la mànega per 20-25. Al tercer, el CECELL es va enfonsar i va caure per 11-25. La pròxima jornada visitarà el penúltim, el Tenerife, que també es troba en llocs de descens.