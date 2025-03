Meritori punt del Linyola a Castelló i el Cerezo cau derrotat de nou

Publicat per XAVI CASALS Creat: Actualitzat:

El CFS Autoescola Urgell Linyola va aconseguir sumar un bon punt ahir per seguir a la part alta de la classificació en la seua visita a la pista del sisè classificat de Segona Divisió, el Castelló (2-2). Les de Xavi Alis van començar perdent (7’). A l’equador del primer temps, Meritxell Farré va posar les taules al marcador amb l’1-1 (15’). Cristina Tio va remuntar el partit per a les del Pla d’Urgell des del punt de penal abans del descans (25’), però les locals van empatar el partit en el segon temps. El Linyola és quart amb 35 punts.

Pel que fa a Segona B, el Cerezo Futsal Lleida, amb moltes baixes a la plantilla, va tancar ahir una setmana per oblidar després de caure eliminat dimarts a la Copa Catalunya davant del Rubí (3-2), i ahir contra El Pilar València al Pavelló Municipal de Pardinyes de Lleida (2-5).La primera part va resultar fatídica per al conjunt ilerdenc, amb un 0-4. A la segona part, l’equip de Gerard Viola va maquillar el marcador amb els gols de Sergi Gil (36’) i Roger Artero (38’).El club del Segrià no aixeca el cap i, amb aquesta mala dinàmica, sense conèixer la victòria en cinc partits (dos empats i tres derrotes), el Cerezo Futsal Lleida és catorzè classificat de la categoria amb 22 punts.