El Mollerussa torna a somriure

❘ mollerussa ❘ El Mollerussa va aconseguir la victòria davant de l’Hospitalet (2-1), en el debut de Kiku Parcerisas a la banqueta dels del Pla d’Urgell, amb un gol de Lamin Juwara des de la pena màxima (67’) i un altre de Jofre Graells que, després d’una bona recuperació dels del Pla d’Urgell a la zona de tres quarts, el davanter de Guarda-si-venes va batre Adrià Aliaga dins de l’àrea. Jofre és el màxim golejador del grup cinquè de la Tercera RFEF, juntament amb Wilber Hurtado, de l’Atlètic Lleida. Amb aquest triomf, el conjunt del Pla d’Urgell segueix tretzè amb 29 punts, i torna a sumar de tres al cap de tres jornades, quan va guanyar a Tona (0-3), i de nou a casa on no aconseguia una victòria des del diumenge 26 de gener, en el partit de la jornada 19 contra el Sabadell B (2-1).

Va ser un partit en el qual el Mollerussa va sortir amb alguns dubtes, i sense la capacitat de combinar amb fluïdesa quan va estar la pilota en poder seu. Això ho va aprofitar l’Hospitalet, que va saber tenir la pausa necessària, amb un gran control del joc des del centre del camp per trobar el seu moment i els seus millors jugadors a l’inici del partit, com Rubén Cruz Rubi, que va ser letal per la banda dreta, i Sanku Jabbie, amb passat al Lleida i que va guanyar tots els duels aeris per atansar-se amb perill a l’àrea del Mollerussa.

Al minut 9, Álvaro Rivero, un altre dels davanters visitants, es va desfer de Ronda amb una bona jugada individual d’aquest futbolista format al planter d’equips de Primera divisió com el Reial Madrid o el Rayo Vallecano, i va buscar una centrada que no va trobar rematador. A la jugada posterior, l’equip barceloní es va avançar amb un córner picat per Carreón i que va transformar Adri Díaz amb un bon xut al segon pal de l’arc de Marc Arnau.

A partir d’allà, el Mollerussa va ser més intens i va buscar estar més fi en la combinació amb dos laterals oberts a les bandes, amb Raúl Ronda (esquerra) i Jordi Pedrós (dreta). L’equip anava de menys a més, però no va poder empatar abans del final del primer acte, davant d’un rival que va parar el joc en diverses ocasions.

El Mollerussa va entrar amb més energia a la gespa després del descans, cosa que es va traduir en les ocasions més clares per als locals. Primer, Carlos amb un xut potent al vèrtex de l’àrea i que Aliaga, el porter de l’Hospitalet, va enviar a córner (51’), i després Lamin en una rematada a boca de canó, amb què va topar amb un providencial Adrià Aliaga sota pals (58’). Al 67, el mateix Lamin tindria el seu premi en una jugada que va fabricar el davanter lleidatà, que va ser objecte de falta dins de l’àrea, provocant així la pena màxima que ell mateix s’encarregaria de transformar (1-1). Tres minuts després (69’), Jofre va certificar la remuntada després de rebre una passada entre línies de Carlos, que va deixar sol el davanter, que va conduir i va superar el porter amb un gol que significa tres punts d’or per al Mollerussa de Kiku Parcerisas, que ahir va debutar com a tècnic.

Kiku Parcerisas: “Cada dia estic més il·lusionat amb l’equip”

Kiku Parcerisas es va mostrar “content amb l’actitud de l’equip. Estic molt il·lusionat perquè cada dia veig l’ambició que tenen per millorar i demostrar tot el seu potencial al camp”. Parcerisas va debutar amb aquesta victòria del Mollerussa davant de l’Hospitalet (2-1) i un dia en què curiosament també va complir 35 anys el nou entrenador dels del Pla d’Urgell.

El tècnic va reconèixer que “el rival ha estat millor que nosaltres a la primera part. Al descans els he dit als jugadors que arrisquin, perquè ja en els primers entrenaments m’han demostrat que podem ser perillosos a prop de l’àrea rival, on Jofre, Lamin o Carlos poden mostrar les seues millors qualitats”, va exposar Parcerisas.

“M’agraden la grapa i les ganes de l’equip per canviar la dinàmica”, va concloure l’entrenador del Mollerussa, que diumenge rep la Muntanyenca (12.00), en un nou partit al Municipal.