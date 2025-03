Guissona acull el repte de la Backyard Ultra el 5 d’abril

Una cursa atlètica en la qual guanya l’últim supervivent. Així és una Backyard Ultra, una prova que Guissona acollirà per segon any i en la qual els competidors han de cobrir consecutivament la distància de 6,73 quilòmetres (4,167 milles seguint l’exemple de la cursa mare als EUA) en menys d’una hora, tantes vegades com sigui possible. La particularitat és que quan s’acaba una volta, el temps que queda fins a la següent sortida –l’hora en punt–, sol utilitzar-se per descansar, fer provisió d’aliments i preparar-se per a la següent volta. Els participants han de ser a la zona de sortida en el moment que soni la campana de cada volta si no volen ser desqualificats. Guanya la competició l’últim atleta que completa una volta.

La presentació de la Backyard Ultra Guissona, que es disputarà el dissabte 5 d’abril i que ha limitat la participació a 260 corredors esgotant les inscripcions en només 7 hores, va tenir lloc ahir a la Diputació amb la presència del diputat Fermí Masot; l’alcalde de Guissona, Jaume Ars; la presidenta del Centre Excursionista Guissonenc, Anna Pla, i un altre dels organitzadors, Jordi Ribera.

L’any passat el guanyador va ser Javi Lozano, que va completar 28 voltes. Entre els favorits hi ha Oriol Antolí, amb un rècord de 89 voltes; José Manuel Ruiz Verdugo, amb 62, o Raúl Romero, amb 49, a més dels atletes locals que millors resultats van fer en la primera edició, David Puig i Mario Giorgiev, amb un total de 19. La competició començarà a les 8.00 hores.

El recorregut està considerat de dificultat tècnica moderada, amb un desnivell de 68 metres, una altitud màxima de 561 metres i mínima de 483 metres i combina trams de terra i asfalt. La prova se celebra en aquestes dates coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física i l’Esport, tal com va apuntar Anna Pla, i compta amb la col·laboració de més de 100 voluntaris.

La primera edició de la Backyard Ultra va ser organitzada el 2011 per Gary Cantrell, més conegut com a Lazarus Lake, que també és el creador de la infernal Barkley Marathons.