Reformar el Juanjo Garra costarà 429.500 euros

La rehabilitació del pavelló Juanjo Garra, que diumenge va tornar a inundar-se parcialment per les goteres que es produeixen a l’equipament cada vegada que plou, tindrà un cost de 429.500 euros, segons l’auditoria que va encarregar la Paeria per detectar desperfectes a les instal·lacions esportives municipals i que havia d’incloure mesures per incrementar l’accessibilitat, així com la perspectiva de gènere amb l’objectiu que siguin espais segurs per a tothom.

Reformar el Juanjo Garra serà una obra prioritària dins del pla de millora dels 44 equipaments esportius municipals (s’inclouen les sis piscines), que emprendrà la Paeria en els pròxims tres anys per un cost total de sis milions d’euros, a raó de dos milions anuals.

“Hi ha equipaments que tindran una prioritat sobre d’altres i, en el cas del pavelló Juanjo Garra, és el primer de la llista i serà un dels primers equipaments als quals es dedicaran recursos perquè té una deficiència estructural important”, va explicar el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez.

Així mateix, dels 429.500 euros que ha calculat la Paeria que costarà la reforma, a partir de les dades que ha presentat l’auditoria, 325.000 euros es destinaran a obres en l’estructura amb l’objectiu principal d’impermeabilitzar l’equipament per evitar cada vegada que plou que es repeteixin les goteres que, en algunes ocasions, es transformen en autèntiques cascades d’aigua com va ocórrer diumenge mentre tenia lloc una activitat d’escalada al rocòdrom que hi ha al pavelló.

Una de les primeres actuacions en la millora de les instal·lacions es va produir a començaments del mes d’octubre amb la impermeabilització de la coberta del pavelló Barris Nord, que va suposar un cost de gairebé 100.000 euros.

A més, també necessiten reformes importants altres equipaments com la pista d’atletisme de les Basses, els camps de futbol dels Mangraners (on cal substituir la gespa artificial i construir nous vestidors) i Gardeny (gespa i lavabos), i el pavelló Agnès Gregori.

L’últim pavelló a construir-se i amb problemes des de l’inici

El pròxim dia 20 farà 14 anys que es va inaugurar el pavelló denominat al principi Secà-Balàfia i Olímpics de Lleida, construït perquè en compartissin l’ús els dos barris, amb un cost de 3,8 milions d’euros. Va ser la instal·lació que va culminar la xarxa de pavellons municipals i des del principi va ser un focus de problemes.

Només uns mesos després de l’estrena, ja hi va haver queixes d’equips de bàsquet davant de la falta de visibilitat per efecte del sol. Construït amb grans finestrals per aprofitar la llum natural i estalviar energia, a primera hora de la tarda es produïen contrallums i ombres. Després van venir els reiterats problemes de goteres i esportistes amb discapacitat van denunciar problemes de mobilitat i que no funcionava l’ascensor.