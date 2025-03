La Cursa SED de Maristes, amb els afectats per la dana

Unes 800 persones s’espera que participin en la desena edició de la Cursa SED, una cursa solidària que organitza el diumenge dia 23 el col·legi Maristes Montserrat i que comptarà com cada any amb dos distàncies, la prova competitiva de 5 quilòmetres i la caminada no competitiva de 2,5 km. Aquest any s’han afegit carreres infantils per a nens de primer i segon de Primària i hi haurà una samarreta commemorativa de la prova. L’horari d’inici en tots els casos serà les 10.30 des del pati de l’escola.

Aquest any els diners recaptats amb les inscripcions aniran destinats a famílies i empreses de la localitat valenciana d’Algemesí (zona zero de la dana). Una part dels diners recaptats es dirigiran a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, proporcionant-los bons o vals per adquirir productes en botigues locals d’electrodomèstics o mobles. Amb aquest sistema es fomenta el consum en negocis de la població que també necessiten ajuda per mantenir-se actius.

Una altra part dels diners serviran per impulsar microprojectes d’ajuda a empreses locals, vinculades a famílies que han patit greus pèrdues materials o econòmiques. Així, l’objectiu, segons els organitzadors, és garantir la continuïtat d’empreses familiars que es troben en situacions crítiques per la falta de recursos.

Les inscripcions estan obertes fins al dia 20 i per poder apuntar-se cal accedir al web www.cursased.cat.

Cada any la Cursa SED està dedicada a una causa solidària amb l’objectiu de lluitar per la justícia social centrada en el benestar i pels drets dels infants.

L’any passat la recaptació es va destinar a la població de Latibolière (Haití) i contra l’explotació infantil, ja que afecta molts nens que es troben en situacions desfavorables com el fet de no tenir una acta de naixement o haver de treballar en comptes d’anar a l’escola. La xifra recaptada va ascendir als 6.380 euros.

D’altra banda, aquesta cursa compta amb el suport de la Paeria, la Diputació, el Consell Esportiu del Segrià, Esports de la Generalitat, l’AMPA del col·legi Maristes Montserrat i la companyia Ramon Vilella, entre altres empreses.