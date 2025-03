Publicat per MARTÍN SLAFER SAVIN Creat: Actualitzat:

Sempre cal fer cas al que diu una mare. A José María Navalón Boya, més conegut com a Mari Boya, portar aquesta dita a la pràctica ha motivat que sigui una de les màximes promeses en el món de l’automobilisme. El pilot nascut a Les, de 20 anys, que actualment competeix a la Fórmula 3, la categoria de bronze de la Federació Internacional d’Automobilisme, té clar qui és el seu referent. “La persona més important de la meua vida és ma mare, la més fanàtica d’aquest esport, soc pilot gràcies a ma mare”, explica en una entrevista a SEGRE.

La nova temporada de l’F3 té la primera cita aquest cap de setmana al circuit Albert Park a Austràlia i el pilot aranès amb el dorsal deu arranca demà en la sessió d’entrenaments. Aquest any es presenta ple de novetats i canvis substancials en els monoplaces, que els pilots només van tenir l’oportunitat de provar en els tests de pretemporada de Barcelona a mitjans de febrer, on Mari va realitzar tres jornades molt positives. “La veritat és que, després dels tests, l’expectativa es pot concretar més. Vam estrenar un cotxe nou, del qual no teníem cap dada. Puc avançar que aquest hivern he treballat un munt físicament i sobretot mentalment. Sabem on treballar per evitar els errors de la temporada passada i centrar-nos en la part positiva. Estem a les millors mans dins de Campos Racing i serà una temporada per recordar”, manifesta sobre les seues expectatives per a aquest any.

Sobre el seu futur, el jove lleidatà exposa que “per sort o per desgràcia en aquest esport se’t recorda per l’últim que has fet; tinc la sort que estic en els campionats més capdavanters previs a la Fórmula 1, que són l’F3 i després l’F2. Sé que depèn de mi”.

“Si ho faig bé, ràpidament hi haurà oportunitats per saltar al següent pas, l’F2, i després altres oportunitats per continuar pujant. Estic content perquè tot està a les meues mans. Tenim el potencial com a equip i em veig preparat per aconseguir tot el que em proposi. El meu objectiu és arribar a la Fórmula 1. Veure que soc jove i existeixen moltes possibilitats em motiva un munt, està clar que aquesta temporada ho donaré tot”, destaca.

Boya té clara la importància dels seus orígens i està agraït a la influència familiar en la qual també destaca el seu oncle, que l’acompanya des de fa molts anys a totes les seues carreres, “Cada vegada dic que soc de la Val d’Aran. La província de Lleida és especial. La gent se sorprèn de l’esport que practico, no és típic de la zona ni aquesta és idònia per fer-ho. Tot va ocórrer gràcies a la passió de ma mare per l’esport”, afirma sobre ser el màxim representant de Lleida en el món de l’automobilisme, i per a les noves generacions que somien arribar a l’elit del motor assenyala que “el principal consell seria disfrutar, la millor manera de millorar és quan gaudeixes amb el que estàs fent”.

Des dels karts fins a l’elit

En la trajectòria de Mari Boya, destaquen els seus tres títols del Campionat d’Espanya de kàrting i victòries en l’arribada a les fórmules de l’automobilisme. “Tinc la sort de comptar amb records molt bons dins de la meua carrera esportiva. Dels meus inicis en els karts, quan era només un nen que ho gaudia, destacaria els meus primers campionats d’Espanya de kàrting i, ja amb els monoplaces, victòries en curses, especialment la de l’any passat a Barcelona davant dels meus familiars. Va ser una carrera inoblidable”, subratlla el pilot.