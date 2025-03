Un lleidatà triomfa al PSG: Donnarumma, heroi a la Champions al parar dos penals al Liverpool, està entrenat per Borja Álvarez

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, club que dimarts va eliminar el Liverpool a la tanda de penals per classificar-se a quarts de final de la Champions, va explicar després del partit que els llançaments “no són una loteria”, després que el seu porter, l’italià Gianluigi Donnarumma, fos el seu heroi en la classificació amb dos parades decisives en els llançaments de Darwin Núñez i Curtis Jones. Darrere d’aquest encert hi ha la mà d’un tècnic lleidatà, Borja Álvarez Buedo (Lleida, 23-11-1991), entrenador de porters dins de l’staff tècnic de Luis Enrique. Les càmeres de televisió van mostrar abans de la tanda de penals, a part de la xarrada de Luis Enrique amb els jugadors, Donnarumma sortint del túnel de vestidors al costat del lleidatà.

“Vaig anar a parlar amb ell de detalls sobre els llançaments”, va confessar Gigi a les càmeres després del matx. Borja Álvarez, per la seua part, va compartir una foto amb Donnarumma i els també porters de l’equip francès Natvei Safonov i Arnau Tenas, al vestidor d’Anfield, amb el text “Estem classificats! Vamos, París!”.

Borja Álvarez va arribar al PSG l’estiu del 2023 de la mà de Luis Enrique, que li va encomanar una tasca de la qual el lleidatà és especialista, entrenar els porters i preparar-los per a moments com el de dimarts, una decisiva tanda de llançaments de penals. El seu treball és analitzar els llançadors de l’equip rival i ajudar el porter a parar-los. El mèrit és de Donnarumma, però darrere hi ha també el treball d’Álvarez.

Com a futbolista, va passar pels planters d’Atlètic Segre, AEM, Bordeta i Lleida i va militar quatre temporades a l’Altorricó. Després de llicenciar-se en INEF, es va especialitzar com a entrenador de porters i, amb 24 anys, es va incorporar a l’RCD Espanyol, on va treballar al filial al costat del que llavors era el responsable d’aquesta funció al primer equip, Jesús Salvador.

Com tants entrenadors, va optar per l’aventura estrangera i va treballar a la Primera divisió de Hong Kong, on va coincidir amb un altre tècnic lleidatà, el preparador físic Joel Donés, actualment al Cancún mexicà. Va passar per l’acadèmia que dirigia a la Xina Víctor Muñoz i el 2010 el va fitxar l’Almeria que entrenava José María Gutiérrez Guti. El 2020 Gerard Piqué se l’emporta a l’Andorra, equip amb el qual ascendeix a Segona, i ara compleix la seua segona temporada al PSG.

Borja Álvarez és una mostra més del talent lleidatà que triomfa en el món del futbol i que en el seu cas, després de fitxar per un equip, el PSG, amb el qual ja s’ha proclamat campió de la Lliga francesa, des de la seua funció a l’ombra, dimarts es va convertir en l’heroi de la classificació de l’equip parisenc als quarts de final de la Lliga de Campions. El seu pròxim somni és aixecar el títol el 31 de maig a Múnic.