Un altre triple podi d’Hermoso a Portugal

El lleidatà Albert Hermoso continua amb el seu idil·li amb el podi en aquesta arrancada de temporada, la millor de llarg de la seua carrera esportiva. El genet d’Os de Balaguer, que fa tres setmanes es penjava tres medalles en el Concurs Internacional de Mata do Duque, dins del circuit Spring Tour 2025 de Portugal, va repetir un altre triplet en la segona cita del certamen. Malgrat les inclemències meteorològiques que van haver de suportar genets i cavalls a Santo Estêvão, municipi de Lisboa, Hermoso va brillar de nou amb els mateixos tres exemplars amb què va pujar al podi setmanes enrere. El d’Os de Balaguer va tornar a copar les dos primeres posicions del concurs de dos estrelles de Mata do Duque. Va guanyar a cavall de Hazel IV, aconseguint una puntuació de 30,7, i va obtenir també la segona posició sobre Coca Aa 24,37, amb 31,8 punts.

El lleidatà també va prendre part en el concurs de tres estrelles amb Volnay de la Triballe, amb el qual va aconseguir la segona posició, millorant el tercer lloc que havia firmat fa tres setmanes. Va completar la doma, el cros i els salts amb una puntuació total de 45,5, només superada per l’amazona andalusa Emma Schonvandt per 0,6 punts.

“Mai abans havia tingut aquests resultats a l’inici, sens dubte és la millor arrancada de temporada de la meua carrera”, va reconèixer Hermoso. Aquests bons resultats li permeten sumar punts en el rànquing internacional com a genet i també dels cavalls, en especial Coca, que està a un pas de classificar-se per al Mundial de joves cavalls del pròxim mes d’octubre a França. Hermoso, que també acudirà a l’Europeu que es disputarà l’agost a Anglaterra, prendrà part en diversos concursos internacionals, tres a l’abril a Polònia, on acudirà amb els tres cavalls amb què ha triomfat a Portugal.