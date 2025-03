La Fórmula 1 promet espectacle

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Mundial de Fórmula 1 arranca la temporada aquest cap de setmana amb el Gran Premi d’Austràlia, al circuit d’Albert Park (Melbourne) que, sis temporades després, torna a ser el punt de partida del Gran Circ. El Mundial es presenta com un dels més igualats dels últims anys en la lluita pel títol, en l’última temporada amb l’actual normativa.

Quatre equips tenen opcions d’emportar-se el campionat, amb el lleuger favoritisme de McLaren, amb el vigent subcampió Lando Norris com a primer pilot fent dupla amb l’acabat de renovar Oscar Piastri, que correrà a casa. Optant també al títol hi ha Ferrari, amb el flamant fitxatge del britànic Lewis Hamilton afegit a la causa amb Charles Leclerc; Mercedes amb George Rusell amb el debutant de 18 anys, Andrea Kimi Antonelli; i Red Bull amb el campió, el neerlandès Max Verstappen amb el vigent subcampió de la Fórmula 2, el francès Isack Hadjar.

Per la seua banda, els pilots espanyols es troben en situacions diferents, amb un Carlos Sainz que fa créixer l’esperança, posicionant-se com una de les possibles sorpreses de la temporada amb Williams, la seua nova escuderia, i un Fernando Alonso que apunta cap a un altre any complicat, amb un Aston Martin que no dona confiança.

L’equip revelació s’espera que sigui Williams, després que Carlos Sainz firmés el millor temps de la pretemporada i, sobre el canvi d’escuderia, el madrileny va afirmar que “vull continuar demostrant-me a mi mateix que allà on vaig puc continuar guanyant curses, un pilot ha de saber també adaptar-se a totes les situacions i treure el màxim partit del que se li doni. Seria per a mi de les satisfaccions més grans de la meua vida si algun dia puc arribar a fer coses grans amb Williams”.

Molt més lluny hi haurà Aston Martin, que obligarà de nou Fernando Alonso a esprémer al màxim el monoplaça verd. Els il·lusionats amb la seua victòria 33 es trobaran, segons el mateix bicampió del món, amb un cotxe molt semblant al que va acabar la temporada passada. L’asturià va confessar sobre les seues expectatives per a aquesta primera cita a Austràlia que “espero el cap de setmana amb molta calma. Crec que serà una continuació dels tests hivernals. Continuem aprenent del cotxe”, va concloure, després d’assegurar que “tinc confiança d’intentar sumar punts en la primera cursa”.

Així mateix, el quatre vegades campió del món, Max Verstappen, sent aquesta la primera temporada en els últims cinc anys en la qual Red Bull no arranca com a favorit al títol, va confessar en una entrevista a Esquire que “jo he guanyat molt al llarg de la meua carrera, però sempre has d’estar preparat per perdre, perquè és una cosa ben normal. I jo estic preparat per a això”.

El cap de setmana es presenta caòtic a nivell meteorològic, les dos primeres sessions d’entrenaments lliures estaven previstes per a aquesta passada matinada, la qualificació amb una calor extrema, esperant els 37 graus a l’ombra, arranca demà a les 6.00 hores i la cursa, amb més del 90 per cent de possibilitats de pluja, està programada diumenge a les 5.00 hores.