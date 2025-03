Leclerc i Norris dominen els lliures a Austràlia, amb Verstappen patint

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El britànic Lando Norris (McLaren) i el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) van ser els més ràpids en les dos primeres sessions d’entrenaments lliures prèvies al Gran Premi d’Austràlia, en les quals el vigent campió, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), es va veure en certs conflictes. El millor temps d’ahir el va marcar Leclerc, que va aconseguir deixar el crono en 1:16:439 en la segona sessió després d’haver finalitzat tercer en la primera. El resultat va invertir l’ordre de la taula en el primer assaig, en el qual Norris havia obtingut la marca més destacada (1:17:252). Els segons llocs van ser per a Carlos Sainz (Williams) en la primera sessió, a dècima i mitja, i per a l’australià Oscar Piastri, company d’equip de Norris, en la segona, amb un desavantatge de 12 centèsimes.

Si bé els resultats de Verstappen no poden qualificar-se de negatius, ja que va marcar el cinquè millor temps en els primers lliures i el setè en els segons, ha de millorar si vol deixar clar que busca el seu cinquè títol consecutiu. Per la seua part, Lewis Hamilton (Ferrari), malgrat millorar, no va estar fi i només va poder ser cinquè en la sessió definitiva final, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) va ser discret, sent vuitè en la primera sessió i tretzè en la segona.