Un Marc Márquez de rècord es confirma com el rival a batre

Marc Márquez (Ducati) va tancar el primer dia en el Gran Premi de l’Argentina ahir amb el millor temps, tant al matí en els lliures com en la Pràctica de la tarda, confirmant el seu paper de rival a batre com a líder del Mundial.

Márquez va tornar al Circuit de Termas de Río Hondo sis anys després, amb una Ducati, i va ser el més ràpid amb el rècord històric del traçat argentí (1:37.295). Prement fins a la bandera de quadres de la tarda, el de Cervera, que amb l’Honda va guanyar a l’Argentina el 2014, 2016 i 2019, va tenir sempre una mica més que els seus rivals, davant al final de l’italià Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) i el seu germà Àlex Márquez (Gresini), que va tornar a mostrar-se molt ràpid durant tota la jornada.

La segona cita del Mundial va començar amb uns lliures encara amb una mica de l’aigua que havia caigut a la nit, però el 93 va trobar el camí per marcar el millor temps de la sessió amb un crono d’1:38.937, superant per tan sols 26 mil·lèsimes l’Honda de Johann Zarco. Per la seua part, Àlex Márquez va arrancar amb força al completar el Top 3.

Després, la Pràctica la va mantenir sota control un Marc Márquez que, a 15 minuts del final, es va veure desbancat per moments per l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). La Ducati va tornar a la pista i no va tardar a confirmar-se com a rival a batre amb el de Cervera, mentre que Francesco Bagnaia, que va tenir una caiguda, va tancar el Top 10. De la Q1 es van deslliurar Brad Binder (KTM), un Álex Rins (Yamaha) que va agafar bona roda amb la Ducati de Marc; Johann Zarco (Honda); Fabio Quartararo (Yamaha), de menys a més, i un Pedro Acosta (KTM) que va acabar amb una caiguda estranya una vegada mostrada la bandera a quadres.

A més, en Moto3 hi va haver triplet espanyol amb David Almansa (Leopard Racing), Álvaro Carpe (KTM) i el líder José Antonio Rueda (KTM) com els més ràpids de la Pràctica. Manu González (Kalex), vencedor fa dos setmanes en el GP de Moto2 a Tailàndia, va començar fort a Río Hondo encara que amb Alonso López (Boscoscuro) enganxat. Arón Canet (Kalex) va donar l’ensurt amb una lletja caiguda en què va témer per l’espatlla esquerra.