Flick: “Vèncer l’Atlètic ens donarà més confiança”

L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va assegurar que si guanyen avui l’Atlètic de Madrid (Civitas Metropolitano, 21.00/DAZN) encara quedarà molt camí per conquerir LaLiga, si bé va admetre que si sumen els tres punts al Metropolitano els seus jugadors tindran “més confiança”. Des de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el tècnic alemany va valorar que les opcions de victòria davant d’un rival que no han guanyat en els dos partits disputats aquesta temporada (1-2 i 4-4) passen per “estar concentrats” de principi a final. “Vam jugar dos bons partits. En el primer partit de Lliga al final no vam estar tan concentrats. I en el segon (Copa del Rei) no ho vam estar en els primers minuts i en els minuts finals del segon temps. Hem d’anar amb compte. Quan comets errors, l’Atlètic ho aprofita i et pot penalitzar”, va argumentar.

En cas de guanyar aquesta nit, el Barcelona recuperaria el liderat empatat a punts amb el Reial Madrid després de vèncer els blancs a Vila-real, i gaudiria d’una renda de quatre punts a favor sobre l’Atlètic havent disputat un encontre menys que els seus rivals per la suspensió del duel contra l’Osasuna per la mort del doctor del primer equip blaugrana, Carles Miñarro.

Al ser preguntat per si una victòria al Metropolitano seria clau per guanyar la competició domèstica, Flick es va mostrar caut a l’afirmar que encara quedaran moltes jornades per disputar.

“L’Atlètic és un dels millors equips de LaLiga al costat del Reial Madrid i l’Athletic Club. Els equips de la Lliga saben jugar a futbol i no és fàcil guanyar. Estem en una molt bona situació, jugant a un gran nivell. Si estem centrats, tenim molt potencial i això em fa molt feliç”, va argumentar.

Sobre el desgast físic que pot tenir l’Atlètic després de caure eliminat de la Lliga de Campions pel Reial Madrid amb una pròrroga, Flick va opinar que el conjunt blanc-i-vermell estarà “al 100%”, ja que té una plantilla àmplia amb “grans jugadors que estan en bona forma”. Així mateix, va felicitar Iñigo Martínez per la seua tornada a la selecció. “Ho està fent molt bé”, va concloure.

