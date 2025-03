L’Osasuna posa fi a la bona dinàmica de resultats de l’AEM (1-0)

Publicat per aleix blanch Creat: Actualitzat:

L’AEM viatjava fins a terres navarreses amb l’objectiu d’allargar la bona dinàmica de resultats i aconseguir derrotar a l’Osasuna. Un rival que històricament no se li ha donat gens bé a les lleidatanes, fins a onze enfrontaments consecutius han acumulat sense guanyar.

La primera part ha començat amb domini de l’Osasuna que ha optat per una línia de pressió molt alta que dificultava el ritme de joc de l’AEM. En el primer tram del partit Maria Mon ha salvat a les lleidatanes mitjançant una aturada felina a boca de canó després d’una mala deixada de Laura Blasco. Les navarreses han vist que podien fer mal i han continuat atacant amb contundència. Al dotzè minut de joc una centrada lateral rematada per Barquero ha marxat fregant el pal. Novament, l’Osasuna ha tingut una doble oportunitat per avançar-se al marcador, les defenses lleidatanes han estat atentes per poder evitar el gol local. Després d’aquest mal inici les de Rubén López han capgirat la situació i han aconseguit generar les primeres jugades de perill. Una tímida voleia ha estat l’ocasió més destacada de les del Segrià. S’ha arribat al descans amb 0-0 al marcador.

El segon temps ha començat bastant millor que el primer, sabent tancar bé les accions d'atac de les rivals i controlant el ritme del partit. Cap dels dos equips ha estat dominador absolut del joc i s’han generat poques ocasions de perill. La pilota aturada tampoc ha estat la solució per l’AEM que gairebé no ha inquietat a la portera local. L’ensurt ha arribat al minut 73 on Sobrón ha marcat per l’Osasuna, tot i que, l’han anul·lat per fora de joc. Instants més tard Yiyi, exjugadora de l’AEM, ha estavellat al pal una fuetada llunyana. De nou, l’AEM salvava l’empat al marcador. Al minut 87 s’han esfumat les esperances de puntar, ja que l’Osasuna s’ha avançat des del punt de penal mitjançant Yiyi. El penal l’ha comès Inés Faddi en estirar la cama més del compte en un atac d’Aitana. Les de Rubén López no han generat més perill i el partit ha acabat amb victòria navarresa.

Amb aquest resultat l’AEM se situa a la quarta plaça amb 35 punts, tot i la derrota segueixen en posicions de play-off d’ascens. El següent partit de les lleidatanes serà diumenge vinent a les 18.00 contra el Vila-real al Recasens.