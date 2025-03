Norris i McLaren dominen a Austràlia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El pilot britànic Lando Norris (McLaren) va conquerir ahir la pole per a la carrera del Gran Premi d’Austràlia, prova inaugural del Mundial d’F1, davant del seu company, l’australià Oscar Piastri, i del vigent campió, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), mentre que els espanyols Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) arrancaran desè i dotzè, respectivament.

Norris, subcampió del 2024, va ser el més ràpid del dia al Circuit d’Albert Park de Melbourne al superar per 84 mil·lèsimes l’oceànic, que va garantir una primera línia íntegrament papaia.

Per contra, Ferrari va tenir la seua primera decepció de la temporada, amb Charles Leclerc classificant-se davant de Lewis Hamilton, que s’estrenava de roig. Per la seua banda, Sainz, en el seu debut amb Williams, va experimentar un bon ritme en la Q1, però els danys al terra del seu FW47 durant la Q2 el van llastar la resta de la sessió. Tot i així, va aconseguir passar a la Q3, en què va ser últim, per la qual cosa sortirà des de la desena posició. En la tanda definitiva, Alonso no hi va ser.