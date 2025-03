Tercer or a l’Estatal de Noa Priego, del CN Tàrrega

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La nadadora del CN Tàrrega Noa Priego va aconseguir ahir la tercera medalla d’or en el Campionat d’Espanya Infantil d’Hivern, que finalitzarà avui, a l’imposar-se en la prova dels 100 metres braça.

A més, Priego, igual com va ocórrer divendres amb el seu segon or, va fer una marca d’1:12.29 per sota de la mínima per participar en el Festival Olímpic Joventut Europea (FOJE), que se celebrarà a Skopje (Macedònia del Nord). També del CN Tàrrega, Amelia Wypych va acabar en aquesta prova al lloc 18 i Roger Martín, el desè en 1.500 lliures.

Pel CEN Balaguer, Martí Nosàs va fregar la medalla en els 100 braça al ser quart amb 1:09.15 i fent MMP.