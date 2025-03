Així va ser el triple impossible d’Edo Muric que va forçar una pròrroga vital per a l'Hiopos Lleida

View this post on Instagram

Edo Muric va ser un dels herois de la victòria de l'Hiopos Lleida davant del Coviran Granada. L'eslovè no va aparèixer fins a mitjans del quart període, però va anotar un triple impossible que va forçar la pròrroga. A més, va disposar d'un tir addicional per una falta en el tir, però el va fallar; així que la salud cardíaca dels seguidors lleidatans va posar-se a prova una estona més.

Després d'un partit que es va posar molt costa amunt, i d'una gran remuntada a l'últim quart, l'Hiopos Lleida va certificar la victòria en un temps extra que va començar amb intercanvi de cistelles (80-80), un 2+1 de Villar va posar en avantatge l’Hiopos (80-83). Valtonen retallava distàncies (82-83), però Walden, amb dos tirs lliures més, va situar de nou els tres de renda a 21 segons per al final. Pin va demanar temps per a una última jugada que li va sortir malament, ja que Rousselle va perdre la pilota, però Batemon no va agafar bé la pilota en el contraatac i va permetre als nassarites gaudir de dos llançaments triples que ni Bamforth ni Rousselle van encertar. Se certificava així un triomf lleidatà que val mitja salvació.

La tornada de l’equip va perillar per la pròrroga

La tornada de la plantilla i de diversos aficionats de l’Hiopos va perillar per la disputa de la pròrroga, que va fer que el partit acabés gairebé a les 3 de la tarda. El tren de tornada sortia a les 15.35, cosa que va obligar la policia a escortar l’autobús de l’equip fins a l’estació. Alguns aficionats no van poder veure la pròrroga per no perdre el tren.

Derrotes de Corunya, Bilbao i Andorra

La d’aquest diumenge va ser una jornada redona per a l’Hiopos Lleida, que va veure com el Corunya s’enfonsava més al perdre el derbi amb el Breogán, i també queien Andorra i Bilbao, als quals atrapa a la taula, tots amb vuit, com el Girona.