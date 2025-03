La Hivernal de Cervera reuneix més de 500 participants

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

L’edició número 17 de la Hivernal de Cervera va reunir ahir 504 participants a la plaça de la Universitat. Es tracta d’una de les marxes de BTT més multitudinàries de Catalunya i que està organitzada per la Penya Ciclista de Cervera. La clàssica prova va comptar amb més de 80 voluntaris que la van fer possible, pendents de les necessitats dels participants.

La Hivernal va constar de tres recorreguts: l’Open, de 27 quilòmetres i 450 metres de desnivell acumulat; el Rally, de 45 quilòmetres i 850 metres de desnivell, i el Marathon de 70 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell. Aquest any, com a novetat, el circuit Rally estava inclòs dins de la Copa BTT Catalunya Central que consta de 8 proves i la de Cervera és la primera del calendari.

Segons va explicar el president de la Penya Ciclista Cervera, Carles Giribet, a causa de les pluges que han caigut durant els últims dies, va ser necessari fer alguns canvis en el recorregut perquè algun tram estava inundat.

Cada any l’itinerari és diferent. En aquesta ocasió els ciclistes van sortir en direcció a Sant Guim de Freixenet, passant per Sant Pere dels Arquells o Vergós, entre d’altres. “Aquest any l’hem centrat a la zona de Ribera d’Ondara i hem aprofitat camins i senders existents”, va explicar Giribet. L’any passat la ruta passava per Guissona, Florejacs i Tarroja i fa dos anys ho va fer pels voltants de Granyena.

Els guanyadors de l’Open van ser Miguel Hernández amb un temps de 1:15:22 i Abril Bertran amb 1:27:11; els primers del Ral·ly van ser Guillem Muñoz amb 1:55:22 i Noemí Moreno amb 2:19:44, i els guanyadors de la Marathon van ser Axel Tomas amb 3:08:39 i Ada Xinxó amb 3:59:56.

La d’ahir va ser, a causa de les baixes temperatures, una de les edicions més “hivernals”, com bé diu el nom de la prova, encara que almenys va aconseguir esquivar la pluja. “Els participants han estat molt contents”, va concloure Giribet.