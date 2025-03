L’Atlètic Lleida, intractable

Publicat per PAU OSORIO Creat: Actualitzat:

❘ L’Escala ❘ L’Atlètic Lleida es va imposar ahir per 0-2 davant de l’Escala i reforça el seu bon estat de forma. Els lleidatans, que porten set partits invictes, quatre victòries i dos empats, van guanyar en un camp molt complicat i amb un jugador menys des del minut 72 per l’expulsió d’Alcalà. Amb el triomf, els de Gabri Garcia són tercers amb 44 punts i aconsegueixen consolidar-se a la zona de play-off.

La primera part va començar amb dos rivals molt igualats. Ambdós conjunts van sortir al camp amb la voluntat de controlar el joc, però la qualitat dels atacants de Cappont va ser definitiva. En el minut 24, Marcel Samsó va rebre una pilota oberta a la banda i amb una centrada brillant va trobar Boris Garrós, que no va fallar i va avançar els seus (0-1). Després del gol, la traça del porter lleidatà Pau Torres va ser clau perquè el seu equip arribés manant al descans, ja que l’Escala va generar ocasions de perill que no va aconseguir materialitzar. En el minut 30, Gerard Pouget va tenir la més clara amb un centrexut que es va anar enverinant i va obligar el porter de Lleida a anar a totes.

A la represa, el tècnic local, Raúl Paje, va moure la banqueta i els canvis van tenir efecte. Osu va entrar per Méndez i va ser un ganivet per la banda esquerra. Tot i així, de nou, el rendiment de Torres i el desencert dels atacants de l’Escala van mantenir viu l’Atlètic Lleida. Amb el seu equip passant-ho malament, Gabri va donar entrada a Roger Alcalà per reforçar la defensa. Tanmateix, el jove central va ser expulsat en el minut 72 al fer caure amb una dura entrada Germán quan era l’últim home. Malgrat el contratemps, els del Segrià van saber recompondre’s i amb un menys van començar a generar ocasions.

En els minuts finals, l’Escala es va bolcar, però en un contraatac Daouda va trobar sol Wilber dins de l’àrea i aquest va afusellar el porter per anotar el seu gol 18 de la temporada i sentenciar el partit en el minut 81 (0-2).

Gabri: “Hem sabut patir, és una victòria de molt valor”

Després del matx, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, va assegurar que “estic molt satisfet amb la victòria de l’equip davant d’un rival tan bo. Hem sabut patir i gestionar el partit després de l’expulsió. És una victòria de molt valor”.

Pel que fa a la capacitat de l’equip per sobreviure després de quedar-se amb inferioritat numèrica, el tècnic català va remarcar que “quan millor estava l’Escala ha vingut l’expulsió d’Alcalà. En aquell moment hem sabut crear ocasions clares i és per estar orgullosos. És d’equip madur saber gestionar aquesta situació”.Quant a la recta final d’aquesta temporada, Gabri va voler remarcar que “intentarem guanyar tots els partits d’aquí al final”. “Anem amb l’ambició de guanyar tot el que puguem, però no podem abaixar la guàrdia”, va concloure.