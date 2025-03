L’equip no va estar sol al Palacio de los Deportes de Granada. - ACB PHOTO/FERMÍN RODRÍGUEZ

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va destacar al final del matx l’entrega i la perseverança que van demostrar els seus jugadors i va assegurar que una de les claus principals va ser que “mai hem deixat de creure, i això ens ha donat la victòria”, mentre que va donar “molt de mèrit” al fet de tornar a vèncer lluny del Barris Nord gairebé cinc mesos després.

“Guanyar fora de casa sempre és molt complicat i més amb l’espectacular ambient que hi havia al pavelló. Hi ha hagut moments en què ens podien entrar els dubtes i recordar partits anteriors, però l’equip ha estat capaç de continuar creient, i per això li dono un mèrit especial”, va afirmar.

El tècnic, que va tornar a descartar Van der Vuurst, va reconèixer que “ens ha costat entrar, no trobàvem el ritme que volíem, també perquè el Granada ens feia canviar en els bloquejos directes, i això que ho teníem treballat. Se’ns ha oblidat com atacar i buscàvem la guerra pel nostre compte, i això ho ha aprofitat el Granada per aconseguir una bona renda de 12 punts al descans”.

A l’últim quart, tanmateix, Gerard va trobar la tecla. “Quan hem jugat amb petits els ha incomodat i ens ha fet creure en la victòria.” Preguntat per la diferència en els tirs lliures llançats per un i un altre equip, 51 a 24, Encuentra va explicar que “és normal perquè ells fan un tipus de defensa que et dona avantatges en el joc interior i pots treure més avantatges en penetracions o posant pilotes al pal baix”.

Per la seua part, Pablo Pin va indicar sobre els àrbitres que “si dic el que penso puc tenir un problema, per això no dic res, encara que dos dels tres col·legiats ja van xiular en la primera volta a la pista de Lleida”.

Bropleh va rebre un homenatge del Granada

Thomas Bropleh va tornar ahir a Granada, on va deixar empremta després de tres temporades a l’equip nassarita, dos a LEB Or, sent clau en l’ascens, i una a l’ACB. Va rebre abans de l’inici del matx una samarreta amb el dorsal 106, el nombre total de partits que la va vestir.

La tornada de l’equip va perillar per la pròrroga

La tornada de la plantilla i de diversos aficionats de l’Hiopos va perillar per la disputa de la pròrroga, que va fer que el partit acabés gairebé a les 3 de la tarda. El tren de tornada sortia a les 15.35, cosa que va obligar la policia a escortar l’autobús de l’equip fins a l’estació. Alguns aficionats no van poder veure la pròrroga per no perdre el tren.

Derrotes de Corunya, Bilbao i Andorra

La d’ahir va ser una jornada redona per a l’Hiopos Lleida, que va veure com el Corunya s’enfonsava més al perdre el derbi amb el Breogán, i també queien Andorra i Bilbao, als quals atrapa a la taula, tots amb vuit, com el Girona.