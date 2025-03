Plou sobre mullat

Noel Carbonell, després d’anotar el 0-1 amb un cop de cap arribant des de darrere, un gol que no va celebrar pel seu passat com a blau. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Creat: Actualitzat:

❘ Lleida ❘ El Camp d’Esports ha deixat de ser un fortí per convertir-se en una càrrega. Des d’aquell llunyà 22 de desembre del 2024, quan el Lleida es va imposar per 3-0 a l’Andratx, no s’ha tornat a celebrar una victòria a casa. Ni els canvis a la banqueta, ni el pas dels mesos, ni els intents de trobar respostes no han servit per trencar la maledicció. I per acabar-ho d’adobar, el botxí d’aquesta jornada ha estat l’Europa, el mateix equip que la temporada passada ja va deixar una ferida oberta a la capital del Segrià. Una altra derrota, aquesta vegada per la mínima (0-1), però amb la mateixa sensació d’impotència i de dolor. L’inici del partit no va poder ser pitjor per als de la Terra Ferma. En el minut 9 i la pilota ja dormia a la xarxa d’Iñaki Álvarez. Un gol amb gust de traïció, perquè va ser obra d’un lleidatà, Noel Carbonell, que al costat de Neeskens, un altre ex del Lleida, van teixir la jugada que va deixar encara més fred un Camp d’Esports que amb la pluja ja presentava un ambient apagat. Centrada precisa des de l’esquerra i cop de cap en planxa des del punt de penal del de Puigverd de Lleida. Un cop psicològic que va condicionar la resta del matx.

Els d’Íñigo Idiakez van intentar reaccionar, però van topar amb un Europa ben plantat, sòlid en defensa i amb les idees clares. Tot just un tret llunyà d’Iker García al 27, que se’n va anar per sobre del travesser, va posar una mica d’inquietud a la porteria de Flere. Els intents de Mario i Unai per desbordar per l’esquerra acabaven en centrades sense rematador i en il·lusions truncades dels aficionats. Mentrestant, el conjunt barceloní va continuar generant perill amb transicions ràpides i un joc directe que destapava els dubtes defensius dels locals. En el 37, Carbonell va tornar a tenir-la, però la seua rematada no va trobar porteria. Mahicas, en una altra arribada fugaç, va provar fortuna amb un tret creuat que va passar a prop del pal.

El segon temps no va portar el ressorgir esperat. Els d’Idiakez intentaven empènyer, però sense claredat, sense ullal. Alguns córners en els primers minuts van alimentar l’esperança, però no van intimidar la defensa escapulada. Idiakez va moure la banqueta: Joaquín i Diego Iglesias al camp a la recerca de més presència ofensiva. Tanmateix, el joc va continuar estancat. L’afició esperava una reacció, però el que es va veure al camp va ser un equip bloquejat, sense gràcia, sense solucions clares per trencar la muralla de l’Europa. L’Europa hauria pogut sentenciar en el minut 66 amb una ocasió de Neeskens, però el seu tir va topar amb el lateral de la xarxa.

La resposta del Lleida va ser un cop de cap sense perill de Neyder en el 77. Va ser l’acostament local més clar, reflectint la impotència local. Poc després, Òscar Rubio rematava desviat des de la frontal una centrada d’Efe per banda esquerra. L’ansietat va créixer amb el pas dels minuts, amb errors en sortida de pilota i una grada cada vegada més incrèdula davant de la falta de reacció. No era el dia. El xiulet final va desencadenar la frustració a la grada. L’afició, fastiguejada, va acomiadar els jugadors amb xiulada. L’habitual volta d’honor de l’equip va tenir més de penitència que de reconeixement. A quatre punts ara del play-off, la sensació és que el problema del Lleida va més enllà de la classificació. Queden set partits i només un canvi dràstic pot evitar la catàstrofe. La Penya Esportiva serà el pròxim rival dels blaus.

Noel Carbonell executa el ‘seu’ Lleida

El jugador de Puigverd de Lleida va quallar un gran partit en la que va ser la seua casa i el seu gol va valer perquè l’Europa assaltés el Camp d’Esports per segon any consecutiu. Un altre lleidatà com Adri Gené va ser el culpable de la derrota del curs passat, també per 0-1.

L’afició de l’Europa, al costat del Lleida

Els aficionats de l’Europa, situats a Gol Sud, van mostrar una pancarta abans del partit en la qual es va poder llegir: “El Lleida es queda a casa.” A més, des de Gol Nord es va protestar contra la gestió de l’actual alcalde, Fèlix Larrosa, amb algunes caretes amb la seua cara.

Primera derrota del 2025 per al Lleida

El 0-1 amb l’Europa va representar el primer revés del Lleida aquest 2025. Els d’Idiakez acumulen un total de quatre derrotes en tot aquest curs.