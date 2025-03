Lleida, terra de llançadors

“És poc habitual que un mateix llançador sigui dominador en tres llançaments alhora a nivell estatal.” Així valora l’entrenador lleidatà David Rubio la gesta que ha aconseguit, amb només dos setmanes de diferència, l’atleta fragatí Rubén Cruz, que competeix amb el club Fraga Bajo Cinca, però que des de fa dos anys s’entrena a Lleida sota la supervisió de Rubio a les pistes de Les Basses, on el tècnic forma llançadors des de fa més de vuit anys. Rubén Cruz es va proclamar aquest cap de setmana passat a Ourense campió d’Espanya sub-16 en pes, amb un llançament de 18.11, que suposa la seua millor marca personal. Però és que, a més, fa dos setmanes a Castelló ja es va proclamar campió d’Espanya en martell, amb un llançament de 53.23, i de disc, amb 56.76. En tots els casos és la seua millor marca personal i li permet liderar el rànquing estatal de la categoria en les tres modalitats. Fa un any, Cruz ja va batre el rècord d’Espanya sub-14 en pes, amb una marca de 18.23.

David Rubio és tot un referent com a entrenador especialitzat en llançaments, cosa que fa que, a més d’atletes lleidatans, al seu grup de treball hi sol haver gent que ve a Lleida des de Fraga, Alcanyís, Montsó o Graus. “No és fàcil trobar entrenadors de nivell d’aquesta especialitat. Són proves molt tècniques. Aconsegueixo resultats i el boca-orella fa que vingui gent”, explica. Amb aquestes tres medalles ja són setze les que ha aconseguit com a tècnic a nivell estatal i en categories de base. L’any passat, al Campionat d’Espanya que es va celebrar a Lleida, un altre dels seus alumnes, Jan Tomàs, va ser bronze en javelina. “Em sento orgullós d’haver aconseguit medallistes estatals en les quatre modalitats”, afegeix.

Com a atleta Rubio ja va destacar. Va ser campió d’Espanya en martell, campió de Catalunya absolut i en totes les categories, i també va ser internacional Júnior i Promesa.

David Rubio comenta que el repte és que tots aquests joves arribin a sènior perquè “és una llàstima, però ho deixen quan se’n van a la universitat o a treballar, o ja no s’entrenen al mateix nivell. No es pot viure de l’atletisme i per això en una determinada edat ho deixen” i afegeix que “molta gent molt vàlida que ha passat per Les Basses durant aquests anys, si haguessin seguit estic segur que haurien estat campions d’Espanya, o almenys haurien lluitat amb possibilitats d’aconseguir-ho i, també, per descomptat, ser internacionals si mantenien la progressió”.

Aquest credit manager de professió, de 47 anys, enamorat de l’atletisme, continua formant-se. És entrenador estatal i, des de fa dos anys, estudia a Madrid per ser tècnic esportiu d’alt rendiment i ja ha participat en concentracions de la Federació Espanyola.

Àlex Solà, medalla de plata en els 300 metres a l’Estatal sub-16

L’atleta del Lleida Unió Atlètica Àlex Solà es va proclamar diumenge passat subcampió d’Espanya dels 300 metres llisos, al Campionat d’Espanya Invidual sub-16 en pista coberta, que es va celebrar a Ourense.

Solà, que té com a entrenador a Tatán Vidal, va ser medalla de plata amb un temps de 35.26, que representa la seua millor marca personal. L’or va ser per a Eros Alegre, de l’UE Montsià que va parar el crono en 35.13. El bronze va ser per a Aarón Ferreiro (AD Marathón) amb 35.72.