Aitor Soto i Leire Pérez, guanyadors de la Backcountry a Naut Aran

Aitor Soto es va alçar amb la victòria en el Backcountry Challenge 2025, la segona edició del qual va tenir lloc dilluns sobre la neu verge de Naut Aran. El podi el van completar Lukas Rodríguez i Antoine Baduel. En dones, Leire Pérez es va emportar la victòria en un duel mà a mà amb María Hidaldo, deixant clar l’enorme nivell i talent que van aportar les riders en aquesta edició.

Un total de 13 riders van participar en aquesta segona edició, enfrontant-se a un format de competició dividit en dos sectors. El primer, una imponent cara amb diverses línies per poder elegir, va permetre als participants demostrar la seua destresa i creativitat en baixades molt explosives. El segon sector, més enfocat en el freestyle, va donar l’oportunitat de desplegar trucs espectaculars en mòduls naturals.

La jornada va estar marcada per un alt nivell de competició, amb molts riders demostrant el seu talent i posant-ho molt difícil als jutges. “El dia ha estat genial. La neu era espectacular i el nivell ha estat d’un altre planeta. Cada ronda era una sorpresa, així que he hagut de pressionar i treure tota l’artilleria. Per sort ha sortit bé i estic molt agraït a riders i staff per haver-ho fet possible”, va assenyalar Aitor Soto.