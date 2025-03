“Aquest triomf és mitja salvació a nivell mental”

La victòria de diumenge a la pista del Granada ha suposat un gir radical en les aspiracions de permanència de l’Hiopos Lleida, que encara les onze jornades que queden amb una moral pels núvols i un matalàs de dos triomfs més l’average respecte al quadre nassarita i tres sobre el Corunya. És per això que Pierre Oriola assegurava ahir que aquesta última victòria ha suposat “mitja salvació a nivell mental, a nivell matemàtic no perquè encara queden onze partits”. Malgrat que va matisar que “encara no hi ha res fet”, va reiterar que moralment “és un pas endavant. Tenim un bon avantatge que cal intentar mantenir”.

El pivot de Tàrrega reconeix que el nivell anímic de l’equip és un altre després de les dos últimes victòries. “Afrontes la setmana d’una altra manera, amb més energia positiva i amb una mentalitat diferent, sabent que ara mateix depenem de nosaltres mateixos per aconseguir l’objectiu de la permanència”, va assenyalar, mentre que va deixar clar que “tot passa per fer-nos forts a casa, i aquest diumenge tenim un bon test per poder demostrar-ho”.

En aquest sentit, Oriola va destacar que “no serveix de res guanyar un partit com el de l’altre dia si després a casa no som capaços de treure els partits. A casa ens hem de fer forts i li hem de donar valor a la victòria de l’altre dia per aconseguir-ne una altra d’important contra la Penya. Ara, tant Granada com Corunya tenen dos rivals difícils i ho hem d’aprofitar per sortir de les dos posicions de baix i fer la distància molt més gran per respirar molt més tranquils les setmanes següents”.

També va incidir que aquest triomf “ha de servir com a punt d’inflexió”, i va afegir: “Ara l’equip necessita sumar les onze o dotze victòries que normalment et donen la salvació, i ho tenim a les nostres mans, per això hem de ser conscients que cada partit que queda ha de ser una final, sobretot a casa, i fora intentar sumar el màxim, sabent que no és gens fàcil aconseguir-ho en aquesta Lliga”.

Oriola va donar molta importància al triomf a Granada, no només pel que ha suposat per a la classificació, sinó per trencar una sequera de gairebé cinc mesos sense guanyar fora, enaltint el poder de reacció de l’equip. “Ho vam aconseguir en un partit molt dur que ells van enfangar, molt físic, sense trobar el ritme i en el qual ens van dominar clarament el rebot, que és una de les assignatures pendents aquest any, però l’equip hi va creure, es va sobreposar a totes aquestes coses i al final vam poder forçar la pròrroga amb un gran triple d’Edo (Muric) i guanyar el partit”, va indicar el jugador.