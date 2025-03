El Noia es revenja

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ sant sadurní d’anoia ❘ El Pons Lleida va veure com el Noia es revenjava en un partit igualment intens com ho va ser el de semifinals de la Copa del Rei, però en aquesta ocasió a l’equip lleidatà li va sortir creu. Els d’Edu Amat van tenir una bona arrancada de partit en cada període, però en els últims tres minuts, quan semblava que eren més a prop de remuntar el duel després d’empatar 2-2, va ser el Noia el que en dos veloces transicions va posar el 4-2 final. Un resultat que no respon a la igualtat que hi va haver durant el matx.

De sortida, el Pons Lleida va voler marcar territori i la seua intensitat es va traduir en una primera ocasió al minut de joc quan Nuno Paiva va posar a prova Blai Roca. Un minut després –aquí es veu el ritme trepidant que va cobrar el partit– el jugador local i exllistat Xavi Aragonès veia la targeta blava i Darío Giménez provava sort amb una falta directa que no va aconseguir el gol. No obstant, la inferioritat numèrica en aquells dos minuts la va saber aprofitar el conjunt lleidatà, ja que al minut 4 Tombita Torres recuperava la bola contra Bargalló i es plantava davant de Blai Roca, a qui va batre sense remissió (0-1).

Les coses estaven sortint a cor què vols per a un Llista que, tanmateix, tenia davant un rival disposat a no donar treva. Després de salvar un tir a boca de canó del Noia, Javi Sánchez veia com Esteller el batia en un ràpid contraatac (1-1). A partir d’aleshores es va entrar en un tram de partit en el qual el Noia va ser millor. Van tenir ocasions Bargalló i Morales, i va ser aquest últim qui va posar el 2-1 al minut 18 després d’una gran ocasió de Darío Giménez i Torres que no va arribar a bon port. Dos ocasions seguides del Pons Lleida a tirs de Nuno Paiva van donar pas al descans amb el 2-1.

La represa no va començar bé per al Llista, que va veure com el seu porter Javi Sánchez veia la targeta blava després de xocar amb Xavi Aragonès. Martí Zapater el va reemplaçar aquells dos minuts a la perfecció i el Noia es va quedar sense marcar, malgrat que Gabarró va estavellar la bola al pal.

A partir d’aleshores, el Pons Lleida va créixer en el seu joc i va tenir ocasions per empatar molt abans que ho fes Moncusí acompanyant una bola de Duch (2-2). Van arribar les ocasions del Llista, algunes de molt clares, però va ser el Noia el que, en dos transicions rapidíssimes en tot just 30 segons, es va emportar el triomf.

Edu Amat: “No podem cometre els errors dels últims 5 minuts”

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, malgrat que estava content en línies generals amb l’actitud de l’equip, va lamentar els minuts finals en els quals de poder guanyar es va passar a encaixar dos gols pràcticament seguits del Noia que van sentenciar els lleidatans. “Hem sortit molt bé en les dos parts, però no podem cometre els errors dels últims cinc minuts”, va assenyalar. Amb tot, Amat va voler quedar-se amb el fet que “l’equip treballa bé i som un equip lluitador. Si no comptem els dos gols finals del Noia, ha estat el partit en el qual ells han tingut menys ocasions. Em va agradar que malgrat que ells van remuntar amb el 2-1 vam continuar creient que podíem entrar al partit i ho vam fer”.

Sobre la baixa de Nico Ojeda, va dir que “és sens dubte una baixa important perquè és el màxim golejador, però els que hi són han fet un pas endavant i l’equip sap competir molt bé”.