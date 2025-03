Amat renova pel Llista

Edu Amat afronta la segona temporada seguida com a primer entrenador del Pons Lleida. - SEBAS MONCUSÍ

Edu Amat continuarà dirigint el Pons Lleida dos temporades més, fins al juny del 2027, després que les dos parts hagin arribat a un acord per a la renovació del contracte. “Estic molt content de continuar al lloc on vull estar i de continuar creixent”, afirmava ahir el tècnic gironí.

Encara que el 2012 ja va col·laborar amb la base llistada, no es va incorporar al primer equip del Llista fins a la temporada 2019-2020, llavors com a preparador físic, funció que exerciria la campanya següent fins que a la 2021-2022 va passar a ser el primer ajudant d’Albert Folguera, cobrint la marxa de l’exjugador Carles Trilla. Després de dos anys com a segon i amb la retirada de Folguera de les banquetes, el club li va donar l’alternativa per situar-se al capdavant, en el que va ser la seua estrena a OK Lliga com a primer entrenador.

“Es va fer una aposta per un projecte a dos anys vista, es va tenir paciència en els moments més complicats i ara estem collint els fruits d’aquest treball i del canvi de mentalitat que volíem implantar, entrenant-nos quatre dies i apostant per un perfil de jugadors amb més projecció i rendiment immediat”, va assenyalar Amat, de 35 anys, que va reconèixer que els inicis no van ser res fàcils. “Era un canvi de xip en un projecte ja consolidat, i això costa d’entendre, però havíem d’exigir-nos aquest pas endavant per progressar i al final el temps ens ha donat la raó”, va indicar.

Sota la seua direcció, l’equip ha continuat fent història. La temporada passada, malgrat aconseguir la salvació en les últimes jornades de Lliga, es va classificar per primera vegada per disputar la fase de grups de la Champions League, mentre que a la present ha disputat la primera final de la Copa del Rei de la seua història, que a punt va estar de conquerir.

A més, tornarà a disputar aquest mes de març una Final Four europea. “Sempre ens marquem objectius ambiciosos. Volíem ser a la Copa i ho vam aconseguir, però no ens vam acontentar amb això i quan ens vam presentar a Calafell era per aixecar la Copa, sabent la magnitud que això suposava. Volíem estar a la Final a Quatre i hi som, però l’objectiu no és ser-hi, sinó portar la Copa a Lleida. Després a la Lliga volem ser en play-off i quan ho certifiquem, llavors pensarem a passar eliminatòries. Aquest és l’ADN que té aquest grup i és el que ens empeny a treballar amb més energia”, va asseverar Amat.

❘ lleida ❘ A falta de cinc jornades per a la conclusió de la fase regular de l’OK Lliga, Pons Lleida i Alpicat es juguen el seu futur en la competició, els llistats segellar la presència al play-off i els rogets, la permanència.

En aquest sentit els d’Edu Amat poden ser un gran aliat per a l’Alpicat, ja que tres dels cinc partits que li queden són davant de rivals directes del seu rival provincial, concretament el Caldes, el qual rep a casa aquest diumenge, i Vilafranca i Voltregà, tots dos a domicili.

El Pons Lleida té ara 7 punts d’avantatge sobre el primer equip que està fora del play-off, precisament el Caldes que, si el guanyés, deixaria la classificació a només dos punts.

Per la seua part, l’Alpicat té un calendari exigent, amb duels directíssims davant del Sant Just, que té només a tres punts, i el Vic, cuer i gairebé descendit, tots dos partits a casa, on es mostra molt més solvent. A més, ha de visitar Igualada i Calafell, i tancarà la competició regular rebent el Noia, que s’estarà jugant la quarta plaça.

Gairebé esgotades les entrades per a la Final 4

El Lleida Llista està a punt d’esgotar el segon paquet d’entrades que va sol·licitar per a la Final Four de la WSE Europe Cup, que es disputarà a Igualada els propers dies 29 i 30 del present mes de març. Després d’esgotar-se en dos dies les 150 localitats que l’organització havia posat a disposició del Pons Lleida, el club en va sol·licitar un segon paquet, el qual està a prop d’esgotar-se, amb la qual cosa hi haurà, com a mínim, 300 seguidors a la semifinal de dissabte davant l’amfitrió, l’Igualada.

Nico Ojeda esgota les opcions per poder jugar

Nico Ojeda continua treballant al marge de l’equip a causa de la distensió del lligament creuat posterior del genoll dret que l’ha deixat inactiu l’últim mes. El darrer partit que va disputar l’argentí va ser el derbi davant de l’Alpicat del passat 22 de febrer. Des d’aleshores no ha pogut reaparèixer, perdent-se la tornada dels quarts de final de la Europe Cup davant de La Vendéenne, tota la Copa del Rei i els dos últims partits de lliga, saldats amb una victòria clara davant del Calafell i una derrota dimecres a la pista del Noia. S’espera que la setmana que ve ja es pugui entrenar amb el grup, però és molt dubtós que finalment pugui participar a la Final Four.

El Palau, amfitrió de la Final Four femenina

El pavelló del Palau de Plegamans serà la seu de la Final Four de la Champions League femenina, que es disputarà el 26 i 27 d’abril. Les semifinals enfrontaran el Gijón, líder de l’OK Lliga, i el Fraga, vigent campió i botxí a quarts del Vila-sana, i el Palau i al Benfica portuguès. La final es disputarà diumenge.