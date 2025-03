Kirsty Coventry fa història al ser la primera dona a presidir el COI

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La ministra d’Esports de Zimbàbue, on governa el dictador Emmerson Mnangagwa i campiona olímpica en natació el 2004 i el 2008, Kirsty Coventry, de 41 anys, va ser elegida ahir nova presidenta del Comitè Olímpic Internacional (COI) durant la 114 Sessió de l’organisme celebrada a la localitat grega de Pylos i succeirà en el càrrec l’alemany Thomas Bach a partir del 24 de juny.

Coventry, que és la primera dona a ser elegida per al lloc, va derrotar en la primera ronda de votació els altres sis candidats: va aconseguir d’entrada 49 vots, per 28 de l’espanyol Juan Antonio Samaranch, 8 del britànic Sebastian Coe, 4 del japonès Morinori Watanabe i del francès David Lappartient i 2 del suec-britànic Johan Eliasch i del jordà Feisal al-Hussein.

La doble campiona olímpica serà la desena persona a ocupar la presidència del COI des que l’organisme es va constituir el 1894. Tots fins ara havien estat homes i tots menys un, europeus. La votació es va prolongar durant tot just uns minuts. Després d’una primera ronda, Thomas Bach va rebre dels escrutadors l’acta de votació i, després d’estudiar-la amb calma, va anunciar: “Hi ha un resultat.” El director general del COI, el belga Christophe de Kepper, va donar per tancat el procés electoral i va citar els membres mitja hora després per a l’anunci del guanyador. Coventry és membre del COI des de fa 12 anys.

“Quin moment tan extraordinari”, va dir després de l’anunci de Thomas Bach, el seu gran valedor al COI. “Això és només un recordatori del meu compromís amb tots vosaltres”, va indicar l’assemblea. “Us faré sentir orgullosos i confiats en la decisió que heu pres avui”, va concloure.