Merino rescata la selecció en l’anada de quarts

❘ rotterdam ❘ La selecció espanyola masculina de futbol va empatar (2-2) ahir contra Països Baixos en l’anada de quarts de final de la Lliga de Nacions gràcies a un gol de Mikel Merino en el minut 93. A De Kuip (Rotterdam), els de Luis de la Fuente van anar de més a menys, però van acabar reaccionant per atrapar un bon resultat de cara a la tornada diumenge a Mestalla a la recerca de la final a quatre i defensar el títol europeu.

La nota negativa va ser que Pau Cubarsí va abandonar lesionat el terreny de joc al minut 40, amb problemes al turmell dret. Pendent de proves, ho tindrà difícil per jugar el partit de tornada a Mestalla. Des de Barcelona miren la lesió amb inquietud perquè als blaugranes els espera una marató de partits, inclòs el de l’Osasuna, i per al qual ja tenen lesionat Iñigo Martínez i a Araújo amb Uruguai. La lesió de Cubarsí va precipitar el debut de Dean Hujsen, que als seus 19 anys va apuntar molt bones maneres.

Nico Williams va avançar la Roja als nou minuts però Cody Gakpo va empatar poc després per als locals. L’Oranje va rubricar la remuntada a l’inici del segon temps, amb el 2-1 de Tijjani Reijnders, i Merino va firmar el definitiu empat al descompte, amb Espanya jugant amb un més per la targeta roja a Jorrel Hato des del minut 82.

En els altres partits de quarts, la França de Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé va patir un dur revés a Split, on va caure per 2-0 davant de Croàcia. Per la seua part, el Portugal del lleidatà Robert Martínez va caure contra Dinamarca (1-0). Finalment, Alemanya va aconseguir l’única victòria visitant al remuntar contra Itàlia (1-2).