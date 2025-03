Gerard Encuentra assegurava ahir que no mira classificacions ni dona res per fet malgrat que les dos últimes victòries contra el Casademont Saragossa i el Coviran Granada han rellançat, i de quina manera, les opcions de permanència de l’Hiopos Lleida, que ara té la zona de descens a dos victòries més l’average amb el quadre nassarita. Reitera que “encara queda molta Lliga”, reconeix que “el fet de guanyar et fa estar més content i no hi ha tanta tensió”, però assegura que “tranquil·litat, la justa”. “Si ens relaxem seria el primer pas per tornar a una dinàmica negativa, i el que volem ara és allargar aquesta ratxa de dos victòries tant com puguem. No volem parlar ni de tranquil·litat ni de relaxar-nos”, va asseverar.

El tècnic lleidatà va reconèixer que “estem molt centrats a continuar millorant i creixent per ser més competitius” i que estar amb dos victòries de marge sobre el descens no vol dir res. “Ja s’ha demostrat que guanyes un parell de partits i sembla que surts d’allà baix, però després encadenes dos derrotes i ja hi tornes a ser. Hi ha molts equips implicats i queda molt encara”, va indicar Encuentra, que no amaga que “el fet de guanyar t’allibera una mica, però lluny de pensar que pot ser un punt d’inflexió. L’equip ha de continuar lluitant i entendre que el que ens dona aquest impuls és jugar amb intensitat, al nostre límit. Cal continuar en aquesta línia perquè quan acabem el partit no tinguem la sensació que podíem haver fet alguna cosa més. Això no pot passar”, va puntualitzar.

També va desgranar el que vol veure de l’equip i el que ha de transmetre als rivals en cada partit. “Tenim uns valors que volem que tingui aquest equip i cal ser fidels a ells, que quan vegin el Lleida sàpiguen que és tot intensitat, energia i lluita. Amb aquests valors ens ha d’identificar tothom, sense pensar si estem salvats o no, o si estem a una victòria o a dos”, va afirmar.

Es va desfer en elogis amb el Joventut, que malgrat la bona temporada que porta, arribarà al Barris Nord havent perdut els tres últims partits de Lliga (a Tenerife i Girona i amb el València a casa). “És un rival molt bo i haurem d’estar molt bé per plantar-los cara. Ha jugat la Copa del Rei i compta amb un quintet de nivell Top a la Lliga, amb Dotson, Robertson, Hanga, Dekker i Tomic. I la resta de jugadors també són molt bons i amb molta experiència, com Ribas, Vives o Pustovyi. Un gran equip que ens exigirà molt, però anem amb moltes ganes de fer un bon partit davant de la nostra gent”, va assenyalar.

La Penya compta amb un dels jocs interiors més poderosos de la competició, amb les seues dos torres Tomic i Pustovyi. Pel que fa això Encuentra va comentar: “Tenen dos pivots molt grans i nosaltres no ho som tant, i això en moments ens pot incomodar. Si ells són més grans, nosaltres haurem de ser més ràpids i buscar estratègies per fer-los mal.”