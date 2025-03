L’Hiopos busca la novena

Amb la tranquil·litat que dona veure’s dos victòries per sobre del descens, l’Hiopos Lleida afronta aquest migdia (12.30) una altra final a la recerca de la novena victòria que l’atansi una mica més a la permanència. Serà un derbi davant del Joventut en el qual el quadre de Gerard Encuentra intentarà encadenar tres triomfs per segona ocasió aquesta temporada. La primera va ser en l’arrancada de temporada, quan va aconseguir tombar de forma consecutiva Manresa i Andorra a casa i Breogán a Lugo, l’única victòria que havia aconseguit lluny del Barris Nord fins que va vèncer diumenge passat a Granada, un triomf que li ha donat un important matalàs i una elevada dosi de confiança per afrontar les onze jornades que queden per acabar la fase regular.

Però com va avisar el mateix Encuentra en la prèvia, res no està fet encara i encara queda molta tirada fins a certificar l’anhelada permanència. El pròxim repte és guanyar avui un Joventut en hores baixes, que arribarà al Barris Nord havent perdut els tres últims encontres (davant de Tenerife i Girona a domicili i davant del València a casa), igualant així la seua pitjor ratxa del curs que, igual que els lleidatans, va firmar a l’inici de temporada.

Aquestes tres derrotes encaixades després de la seua participació a la Copa del Rei han tallat la seua progressió d’arrel i han posat en perill les seues opcions d’entrar en el play-off pel títol. Al contrari, l’Hiopos arriba amb la moral alta després de dos triomfs vitals davant de Saragossa i, sobretot, Granada, al qual supera en dos triomfs més l’average. Tot i així, Encuentra va demanar als seus homes que mantinguin la tensió “per allargar aquesta ratxa el màxim que puguem”, va dir, i va avisar que “si ens relaxem seria el primer pas per tornar a caure en una dinàmica negativa”.

El tècnic és conscient del nivell del rival, “amb un quintet titular top a la Lliga”, referint-se a Dotson, Robertson, Hanga, Dekker i Tomic. Per això va demanar jugar “al límit”, mostrant els valors pels quals va dir “ens han de conèixer: intensitat, energia i lluita”.

Podrà comptar amb tots els efectius, per la qual cosa una jornada més haurà de fer un descart. En les dos últimes jornades el sacrificat ha estat Van der Vuurst, precisament el jugador que està cedit pel Joventut, que arribarà amb la baixa segura de Miguel Allen i els dubtes de Pustovyi i Ruzic.

“L’ambient a Lleida serà espectacular”

Ante Tomic, que avui farà història igualant el nord-americà Corny Thompson com el jugador estranger amb més partits disputats en la història del Joventut, 172, va destacar l’ambient que es trobarà avui el seu equip al Barris Nord. “L’ambient a Lleida serà espectacular i, com passa en cada partit fora de casa, és fonamental que sortim agressius. Per guanyar haurem de ser mentalment forts i estar concentrats”, va afirmar el croat.

La jornada 24 va començar bé per als interessos de l’Hiopos Lleida, ja que tres dels seus rivals directes, Breogán, Girona i Corunya, van perdre els seus partits.