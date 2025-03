Patint fins al final

Publicat per COLAU OBRADOR LLINÀS Creat: Actualitzat:

❘ Lleida ❘ El Robles Lleida va posar ahir final a la mala ratxa de tres derrotes seguides amb una agònica victòria davant del Terralfàs (62-61), rival que es troba en descens i que va tenir l’última possessió per emportar-se la victòria en un duel d’alternatives en el marcador. No obstant, les lleidatanes van realitzar una bona defensa i es van anotar la desena victòria de la temporada, que asseguraria matemàticament la salvació, a falta de quatre jornades, en cas que el Granada perdi avui davant del Viladecans.

El xoc va començar de cara per a les lleidatanes, que van arribar als primers 5 minuts amb 10-3. Tanmateix, es van relaxar i van veure com el rival s’atansava per acabar el quart (10-7), abans de donar la volta al marcador en el descans (25-29). Les lleidatanes van tornar a arrancar bé en el tercer quart i van recuperar un còmode avantatge (51-43), que es va esvair fins a arribar a un últim quart d’alternances en el marcador fins al 62-61 final.

El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va destacar la falta de concentració per trams, però va elogiar la “força mental de les jugadores al final per guanyar el partit”.