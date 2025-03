Triomf d’ofici de l'AEM per consolidar-se en les places de play-off

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creat: Actualitzat:

L’AEM començava el partit prenent la iniciativa i amb un punt més d’intensitat que el rival, el Vila-real de Jordi Ferriols, que li costava avançar metres en atac davant l’oposició i l’ofici de la defensa local, on Vero Herrera es mostrava molt contundent per tallar les envestides de les visitants.

Amb el pas dels minuts, les lleidatanes se sentien cada cop més còmodes amb la pilota els peus i trobaven més espais per intentar superar la porteria de Montse Quesada, portera del Vila-real. Precisament, quan millor estava jugant l’AEM, sobretot des del mig del camp cap endavant, arribava al minut 13 un córner a favor des de la punta dreta i que anava decidida per fer-lo efectiu Evelyn Acosta. La futbolista canària era l’encarregada de picar aquesta acció d’estratègia que en primera instància rebutjava la defensa del Vila-real. La pilota tornava immediatament als peus d’Evelyn, que tornava a centrar. Ben posicionada dins l’àrea i malgrat la pressió de la defensa groguet, Inés Faddi definia de forma impecable amb el cap.

Els següents minuts, les visitants feien un pas endavant, sobretot amb Laura Riquelme, jugadora aranesa i amb passat al futbol francès (esquerra) i Lucía Gómez (dreta). Malgrat això, Marta Gestera, que havia estat una de les millors de l’AEM durant el duel, descarregava pilotes i ha estat tot un mal de cap per la defensa rival al contraatac, i en moments que el Vila-real apujava el ritme i millorava la seva circulació amb la pilota per crear ocasions clares a prop de l’àrea local.

En la represa del partit, les locals abaixaven la intensitat que els havíem vist al primer temps i que l’havia fet contrarestar el talent groguet, i fer el possible per avançar-se al marcador. Per la seva banda, el Vila-real intentava apropar-se a la igualada, sobretot amb centrades laterals i canvis de joc de Nerea Vicente, la lateral esquerra del conjunt valencià, per sorprendre Vero Herrera i Sílvia Peñalver, ben posicionades en la línia defensiva central de l’AEM.

Els segons quaranta-cinc minuts van ser de poques oportunitats en ambdós equips, amb un conjunt lleidatà més replegat a la seva pròpia zona i molt pendent per a reduir les jugades de perill que intentava el Vila-real, amb més freqüència un cop superada l’hora de joc. Marta Querol xutava una falta a la frontal que acabaria sortint per damunt de la porteria de Mon. Així s’acabava un partit que suposa una victòria molt important de l’AEM per seguir a la part alta i consolidar els llocs de play-off.