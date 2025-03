Canut, campió de Copa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Hozono Global Jairis murcià que dirigeix el tècnic lleidatà Bernat Canut es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina de bàsquet al superar a la final (67-59) el gran favorit, el Perfumerías Avenida, completant així una actuació per a la història al Pabellón Príncipe Felipe de Saragossa. En la seua primera participació copera, i després d’eliminar el València Basket en quarts de final i l’Spar Girona en semifinals, l’equip d’Alcantarilla va doblegar les salmantines amb altra sobrada actuació davant de l’equip més premiat de la competició (acumula deu títols). L’Avenida, que buscava reconquerir una Copa que li és esquiva des del 2022, va patir un nou revés.

“Arribàvem com a molt determinades, no que anàvem a guanyar, sinó que podíem competir amb el València. Més que mai ha estat anar dia a dia amb bons moments de bàsquet. Les finals es guanyen per caràcter, determinació i talent, i en moments la tàctica no serveix per a res”, va dir en la roda de premsa posterior Bernat Canut.

És la primera Copa de la Reina que conquereix el tècnic de la Seu d’Urgell i el segon títol que recull a Espanya, ja que la temporada 2022-2023 va guanyar la Supercopa amb el Girona, on va recalar després de cinc campanyes de somni dirigint el Cadí la Seu.

La temporada passada, Canut ja va fer doblet amb el Södertälje Baskebollklubb suec guanyant Lliga i Copa.