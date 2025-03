De cap al play-off

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va complir ahir amb la missió que s’havia autoimposat. Va guanyar el Caldes per 5-2, amb la qual cosa va sumar tres punts per tancar amb 6 sobre 9 de possibles la setmana prèvia a la Final Four de la WSE Europe Cup, que es disputarà el cap de setmana que ve a Igualada, i va aconseguir un triomf que, virtualment, el situa al play-off pel títol. Quan només queden quatre partits perquè acabi la fase regular de la Lliga, és a dir, amb 12 punts en joc, té un avantatge de 10 sobre els equips que queden fora de la zona de play-off. A més, com va destacar Edu Amat –vegeu el desglossament–, la victòria certifica matemàticament la permanència, una cosa que l’any passat va costar tancar. Però aquesta temporada el Pons Lleida és un altre equip. La permanència no ha estat mai en perill, la mirada sempre ha estat cap a dalt i, amb un joc que acostuma a ser espectacular i una capacitat ofensiva que l’ha portat a ser el segon equip màxim golejador de la Lliga, el Llista ha disputat la Copa del Rei, en què va arribar a la final amb derrota contra el Reus; s’ha classificat una vegada més per a la Final Four de la seua competició fetitxe, la WSE Europe Cup –antiga CERS–, que ha guanyat tres vegades, i a la Lliga lluitarà pel títol.

Aquesta capacitat ofensiva la va tornar a exhibir ahir i d’una manera coral: cinc gols, cinc golejadors diferents. Va superar un Caldes sempre complicat per sumar una victòria que el ratifica a la part alta de la classificació.

Amat volia guanyar per tenir al davant una setmana amb el cap posat només a Igualada. I ho va aconseguir amb solvència i de la mà d’un espectacular Darío Giménez. L’argentí va marcar un gol i va ser l’assistent en els altres quatre. L’equip va sortir amb intensitat, va aconseguir ràpidament el control del partit i molt aviat es va situar al davant en el marcador. Després d’una primera ocasió clara de Jordi Badia, que va sortir fora per poc, Darío Giménez va començar a marcar la diferència. Al minut 4 Tombita va robar una bola, es va plantar davant d’Arnau Martínez i tot i que no va encertar la rematada el rebuig va anar a parar a Darío, que va fer l’1-0.

El Caldes va demostrar de seguida que no ho posaria fàcil i Adrià Ballart, en dos accions ràpides, va estavellar una bola al pal i va errar una contra clara. La resposta del Pons Lleida va ser demolidora i Jordi Badia, a passada de Darío, que va firmar una espectacular jugada, va col·locar el 2-0 al minut 8.

El Llista, a més, es defensava amb eficàcia, mentre continuava buscant la porteria visitant. Nuno Paiva va disposar d’una gran ocasió al minut 15 i, al 16, Fran Tombita Torres va llançar al pal una falta directa. Però com que en l’hoquei no hi sol haver victòries fàcils, Lluc Vila va anotar el 2-1 al minut 20, amb un potent llançament llunyà. El Llista, no obstant, va donar una resposta contundent i Nuno Paiva va firmar el 3-1 al minut 23, a passada de Darío Giménez. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

El Pons Lleida va encarrilar la victòria en l’inici de la segona part. Tot just iniciada, Sebas Moncusí va rebre un excel·lent servei en profunditat de Darío Giménez per firmar el 4-1 que afegia tranquil·litat a l’equip d’Edu Amat, que no patia, encara que el Caldes tenia arribades perilloses que, entre l’excel·lent actuació de Martí Zapater i els pals, no acabaven en gol.

Però si el Pons Lleida volia guanyar per assegurar virtualment el play-off, el Caldes buscava punts per evitar acabar la fase regular patint. Al minut 30 David Gelmà va estavellar una potent rematada al pal, acció a què va respondre Tombita amb un altre pal i, després que Gelmà topés de nou amb el pal (40’) al minut 41, el jove de 18 anys Marc Zanón va firmar una excel·lent jugada personal que va acabar amb el 4-2.

Però qualsevol indici de sofriment el va concloure de soca-rel Fran Tombita Torres per culminar amb el 5-2 un altre magnífic servei de Darío Giménez. Amb el rellotge corrent a favor seu, el Pons Lleida ja es va dedicar a conservar la còmoda renda davant d’un Caldes rendit, fins al punt que els últims 20 segons ja no es van jugar. El Llista havia aconseguit el seu objectiu.

❘ lleida ❘ Edu Amat es mostrava satisfet per la victòria. “Volem guanyar tots els partits i aquest n’era un d’important, perquè marcava la línia del play-off. Les sensacions dels últims partits és que a casa som capaços de gestionar resultats a favor, que era una mica el que ens va costar durant la primera volta i els hem acabat tancant, que van ser els punts que se’ns van acabar escapant en la primera part de la Lliga. Estic content en aquest aspecte, content de com hem arribat a la Final Four, content del paper que està fent l’equip aquest any a la Lliga, que matemàticament ja estem salvats, que és una cosa que hauríem firmat tots a falta de quatre jornades, i virtualment estem al play-off”, va valorar.

Per un altre costat, va celebrar també l’encert ofensiu. “Estem molt fins en atac, som un equip amb talent ofensiu, hem basat el nostre model de joc en això i en la primera part la diferència ha estat aquesta, que hem fet les que hem tingut i a ells els ha faltat un punt d’encert.” El tècnic va destacar també que “quan ells s’han atansat en el marcador nosaltres hem marcat molt ràpid”, així com el fet que els cinc gols els van marcar cinc jugadors diferents: “Tots tenen qualitat per marcar i és bo no dependre d’un jugador.”