Espanya tanca el Mundial de pista coberta de la Xina amb tres bronzes

La delegació espanyola va tancar ahir els Mundials de pista coberta de Nanjing (Xina) amb tres medalles, el millor resultat en uns campionats del món des de Doha 2010, després dels bronzes del gironí Elvin Josué Canales en 800, Fátima Diame en salt de llargada i Ana Peleteiro en triple salt. L’última jornada dels Mundials va ser la més exitosa d’Espanya a Nanjing, impulsada pels bronzes d’Elvin Josué Canales i Fátima Diame, que es van afegir a la medalla aconseguida per Peleteiro en la jornada anterior.

Diame, de 28 anys i set vegades campiona d’Espanya de pista coberta, va aconseguir la medalla després d’un concurs en el qual va anar de més a menys. Va començar saltant 6,72 metres, la marca que li va donar el bronze, per posteriorment fer un nul, un salt de 6,50, un altre de nul i els dos últims intents van ser de 6,46 i 6,41. La guanyadora va ser la nord-americana Claire Bryant, que va arribar als 6,96 –millor marca personal– en el seu cinquè intent.

La segona medalla de la jornada va ser per al migfondista gironí, d’origen hondureny, Elvin Josué Canales, que va arribar a meta amb un temps de 1:45.03, només al darrere del nord-americà Josh Hoey, que es va emportar l’or (1:44.77), i el belga Eliott Crestan, plata (1:44.81). “És una medalla que porto buscant des del 10 de gener i sento que la mereixo. He vingut per quedar-me, vull quedar-me i donar alegries a l’atletisme espanyol”, va dir Canales.

Al medaller global Espanya va acabar 26a, amb aquestes tres medalles de bronze, lluny dels 16 metalls (6 ors, 4 plates i 6 bronzes) dels Estats Units, que també van liderar la classificació de punts amb 175. En aquesta classificació, Espanya va acabar onzena amb 24 punts.