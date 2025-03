Desestimada una demanda de Javaloyes contra el Lleida

La magistrada del Jutjat Social núm. 2 de Lleida va emetre ahir una sentència en la qual desestima la demanda interposada contra el Lleida CF per l’exdirector general del club Vicente Javaloyes, que reclamava com a “acomiadament nul” o “acomiadament improcedent” la seua sortida de l’entitat el març del 2024. La sentència entén que la relació que hi havia entre les parts era mercantil i no laboral, per la qual cosa assenyala que “he d’absoldre i absolc els demandats de les pretensions de la demanda articulada en contra seu”, amb referència al Lleida i a Luis Pereira.

El judici es va celebrar a començaments d’aquest mes i la sentència estableix que “Luis Pereira Barreiro en representació del Lleida Esportiu i Vicente Javaloyes, en representació de Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL, van subscriure contracte de prestació de serveis de gestió i assessorament d’entitat esportiva, en el qual es va fer constar que per importants carències estructurals de l’entitat esportiva Lleida CF, amb necessitat d’intervenció de tercers professionals per a la gestió de l’entitat i revertir la situació de greu crisi... es contracten els seus serveis perquè dugui a terme tota la gestió”.

El club va defensar en el judici que la relació era estrictament mercantil i que el contracte es va resoldre quan Javaloyes va sortir del Lleida. La sentència afegeix que “no ha quedat demostrat que l’actor (el demandant) estigués immers en l’esquema organicista i jeràrquic de l’empresa, que hagués de complir ordres, mandats o directrius més enllà dels límits fixats en acord contractual entre les mercantils”. I afegeix que “l’actor gaudia de plena autonomia” en les seues funcions. Javaloyes, per la seua part, va dir que “en la sentència s’ha estimat l’excepció d’incompetència de jurisdicció de l’ordre social, a l’entendre que la meua vinculació amb el club era mercantil. Sense entrar a analitzar el fons de l’assumpte, com indica la mateixa sentència”. “Respectem la decisió de la jutge, que no compartim”, i va anunciar que recorrerà. Recorda que “aquesta demanda és independent dels processos judicials iniciats en l’àmbit civil en reclamació de 185.375,04 € i en l’àmbit penal per injúries i calúmnies”.