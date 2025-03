Villar: “Queda molt i mai saps el que pot passar”

Publicat per MARTÍN SLAFER Creat: Actualitzat:

Les dos victòries consecutives davant de Saragossa i Granada van atansar l’Hiopos Lleida a l’objectiu de seguir el curs que ve a la lliga Endesa. Malgrat això, després de la derrota davant del Joventut de Badalona i amb el tram final de la temporada per venir, Rafa Villar, quant a la salvació, es va mostrar cautelós després de l’entrenament d’ahir i va afirmar que “queda molt i mai saps el que pot passar”.

El conjunt lleidatà encara les últimes deu jornades amb dos victòries d’avantatge sobre el primer lloc de descens, ocupat pel Granada.

Respecte a la fase decisiva de la campanya, el base català va manifestar que “queden deu finals, hem d’estar junts. Estem en bona forma i preparats per al que ve”.

La primera de les deu finals de l’Hiopos Lleida es disputa dissabte que ve a la pista d’un Manresa ferit, després d’encaixar dos derrotes consecutives: una d’europea contra el Tenerife i una a la lliga contra el Bilbao. Rafa Villar va comentar que “la Penya també venia de derrotes, de vegades quan perds tens més ànsies de victòria. Hem de pensar en nosaltres mateixos i fer un bon paper a Manresa”.

En les últimes jornades, l’equip lleidatà ha guanyat davant de Granada i ha caigut davant de la Penya en encontres igualats. Sobre els finals de partit, Villar va afirmar que “quan et jugues els últims minuts a la moneda, de vegades surt creu. No és una cosa de percentatges, petits detalls marquen la diferència i decanten els partits. Ara estem concentrats per dissabte”.