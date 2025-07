Fiscalia demana 15,5 anys per a Ángel Villar per corrupció

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita 15 anys i mig de presó per a l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Ángel María Villar per presumpta corrupció en el cas Soule, en el qual s’ha investigat l’obtenció de contractes entre 2007 i 2017 que haurien causat a l’ens un perjudici de 4,5 milions.

Anticorrupció va presentar a l’Audiència Nacional el seu escrit d’acusació contra vuit implicats en aquest cas, entre els quals també figura el fill de l’expresident federatiu, Gorka, per a qui demana 7 anys de presó. Sol·licita també que els dos indemnitzin solidàriament l’RFEF amb 3,8 milions d’euros. Villar, que va estar uns dies en presó preventiva per aquest cas, l’acusa d’administració deslleial, corrupció en els negocis i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, i reclama que se li imposi una multa de prop d’un milió d’euros.

També està acusat l’exvicepresident de l’RFEF Juan Padrón, per a qui reclama 6 anys i mig de presó. En aquesta causa, oberta el 2017, encara amb Villar al capdavant de l’RFEF (1988-2017), s’ha investigat si l’expresident i Padrón es van aprofitar dels seus càrrecs entre 2007 i 2017 per beneficiar persones del seu entorn amb contractes perjudicials per a la Federació o mitjançant el pagament al seu càrrec de retribucions que no es corresponien amb cap servei. Dinàmiques que van causar un forat a la Federació de 4.514.441,72 euros.

D’altra banda, en el cas de la suposada manipulació de les puntuacions per elegir les seus per al Mundial del 2030, la responsable de la candidatura que va ser destituïda, María Tato, va dir en declaracions a la SER que “no hi ha res irregular en el procés”, que va deixar fora l’estadi de Balaídos de Vigo afavorint el feu donostiarra d’Anoeta.

D’altra banda, El Espanyol va publicar ahir que el president de l’RFEF, Rafael Louzán, va acomiadar María Tato el passat desembre, però la va mantenir al saber que hi havia proves de l’estratagema de les seus del Mundial.