Idiakez: "És la final de les finals"

El Lleida CF rep aquest diumenge (17.00) al Terrassa al Camp d’Esports en un partit que s’ha convertit "en la final de les finals" per al conjunt blau. El tècnic dels lleidatans, Iñigo Idiakez, ha assumit en roda de premsa que "és l’última oportunitat per enganxar-se en la lluita pel play off, perquè si perds ja es posa molt difícil", a més d’admetre que "hem de canviar la imatge d’aquests tres últims partits", en els quals els blaus han sumat dos punts de nou possibles des de la seua arribada a la banqueta.

Així, per a un partit clau davant d’un Terrassa que arriba en una situació molt similar a la del Lleida (onzè a sis punts del play off, amb els blaus novens, a cinc), l’entrenador basc ha demanat que "l’afició vingui a ajudar-nos, perquè els jugadors ens necessiten i sense ells som un menys". "Sé que estan enfadats amb nosaltres i els demanem perdó, però només demano que durant el partit ens donin suport i, després, si no els agrada el que fem, que ens xiulin si fa falta, però tinc molt optimisme que el partit sigui la clau per mirar cap a dalt", ha afegit l’entrenador, que recupera Unai Garcia, després de complir sanció, i manté la baixa de Solbes, per lesió, a més del dubte d’Òscar Rubio, que ja es va perdre l’últim partit.

El tècnic ha reconegut també que "el partit de diumenge va ser molt dolent" i també que "encara no he trobat l’onze ideal". De fet, ha reiterat una setmana més que "l’equip ha entrenat molt bé i la plantilla és molt bona, però portem molt temps sense donar amb la tecla. Som éssers humans, passen moltes coses pel cap de tothom i és molt difícil jugar amb aquesta ansietat de que no surten les coses".

Per deixar enrere aquest mal moment, Idiakez ha explicat que "intentem donar-los als jugadors el màxim d’instruments perquè estiguin segurs del que fan i en el meu cas em toca encertar amb els onze que surten d’inici, que no em penedeixi de la decisió als 20 minuts i que donin el màxim, això és innegociable".

A més, espera que el Terrassa "ens ho posi molt difícil, perquè són un bloc que treballa molt bé i té un equip que també està fet per fer play off". De fet, ha dir que "sens dubte serà important saber manejar la pressió en el partit, perquè som dos equips fets per estar en la promoció i els dos som fora. Cal saber gestionar els temps i tenir paciència".